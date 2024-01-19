Джордж Сатлас: Транспортировка водородных смесей по IGB зависит от операторов в регионе

Планируется изучение возможностей транспортировки водородных смесей с помощью интерконнектора Греция-Болгария (IGB), по которому транспортируется азербайджанский природный газ.

Планируется изучение возможностей транспортировки водородных смесей с помощью интерконнектора Греция-Болгария (IGB), по которому транспортируется азербайджанский природный газ.

Об этом в интервью Report сказал исполнительный директор ICGB Джордж Сатлас.

"Обеспечение хорошо связанной инфраструктуры, которая может использоваться для транспортировки продукта, смешиваемого с природным газом, должно осуществляться в сотрудничестве с операторами системы передачи (TSO) в регионе", - сказал он.

Касаясь деятельности IGB в течение года, Сатлас отметил, что с 1 октября 2022 года интерконнектор функционировал первый год своей коммерческой деятельности без каких-либо сбоев.