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Джонатан Элкинд: Азербайджан продолжает играть важную роль в энергобезопасности Европы

Джонатан Элкинд: Азербайджан продолжает играть важную роль в энергобезопасности Европы Почтавка азерьацджанаскогл газа из месторождения Шах-Дениз в Италию очень важно. Как сообщает Report, об этом в ходе круглого стола для журналистов сказал исследователь и старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского
Энергетика
22 февраля 2023 г. 17:53
Джонатан Элкинд: Азербайджан продолжает играть важную роль в энергобезопасности Европы

Поставки азербайджанского газа с месторождения "Шахдениз" в Италию имеют большое значение. В целом страна играет важную роль в разрешении энергокризиса в Европе.

Как сообщает Report, об этом в ходе круглого стола для журналистов сказал старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Джонатан Элкинд.

По его словам, Европа прежде импортировала 155 млрд куб газа в год из России, что было очень важно для ряда стран, например, Германии, где многие промышленные объекты работали на этом недорогом импортном топливе.

Начавшиеся проблемы и перебои с поставками привели к резкому росту цен на газ. Сегодня Норвегия является важным поставщиком газа в Европе. Но в этот период Европа остро нуждалась в альтернативном источнике получения топливо, и именно тут Азербайджан сыграл свою роль, заявил Дж.Элкинд.

По его словам, объемы поставок газа из Азербайджана не так велики, как российские. Но есть возможность дальнейшего расширения производственной базы и развития месторождений для увеличения добычи.

Сегодня в Европе все еще наблюдается энергетический кризис, к этому привело вторжение России в Украину, последствия которой чувствуются по всему миру, что собственно и привело к кризису.

При этом, последствия кризиса чувствуются не только на европейском континенте, но и по всему миру, где цены на газ и в целом на энергоресурсы сильно выросли. Помимо, нефти и газа, другие сектора экономики также сильно пострадали, например, поставки зерна и другого продовольствия.

В целом, роль Азербайджана в разрешении энергокризиса велика и очень важна, подытожил эксперт.

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Версия на азербайджанском языке Conatan Elkind: “Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynayır”

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