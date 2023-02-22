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Джонатан Элкинд: У Азербайджана огромный потенциал в области производства альтернативной энергии

Джонатан Элкинд: У Азербайджана огромный потенциал в области производства альтернативной энергии Азербайджан обладает хорошими ресурсами в сфере возобновляемых источников энергии.
Энергетика
22 февраля 2023 г. 18:31
Джонатан Элкинд: У Азербайджана огромный потенциал в области производства альтернативной энергии

Азербайджан имеет огромный потенциал в области производства альтернативной энергии.

Как сообщает Report, об этом сказал исследователь и старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете Джонатан Элкинд в ходе круглого стола по энергетической безопасности и роли Азербайджана.

По его словам, в Азербайджане, в частности, очень большой потенциал развития солнечной и ветряной энергии: "Налаженная связь ВИЭ между странами, например, Азербайджаном, Грузией и другими, поможет обеспечить постоянную и бесперебойную транспортировку энергии в определенные страны вне зависимости от конкретных погодных условий".

"Это очень перспективно для Азербайджана и всего региона, а также может привлечь инвесторов", - сказал он.

Он также отметил важность намерений Азербайджана перейти на ВИЭ: "Это, в том числе, является показателем того, что Азербайджан борется с изменением климата"

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