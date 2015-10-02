Госсекретарь США: TAP - стратегически значимый проект

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Проект Трансадриатического трубопровода (TAP) имеет стратегическое значение. Как сообщает Report со ссылкой на греческие СМИ, об этом заявил госсекретарь США Джон Керри в ходе встречи с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом и министром иностранных дел Никосом Котзиасом.

Он также отметил значение интерконнектора между Грецией и Болгарией.

Отметим, что трубопровод TAP предназначен для транспортировки газа с месторождения "Шахдениз-2" в Европу. На территории Кипой у турецко-греческой границы он будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии. Первые поставки азербайджанского газа в Европу запланированы в конце 2019 - начале 2020 года. BP, SOCAR и Statoil контролируют по 20% акций TAP, Fluxys- 19%, Enagas - 16% и Axpo - 5%.