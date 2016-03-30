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    ​Джон Керри назвал "Южный газовый коридор" важным проектом для Европы

    Об этом он заявил по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Проект "Южного газового коридора" важен для стратегических интересов Европы, который диверсифицирует маршруты поставок энергоресурсов.

    Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Джон Керри по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    "Южный газовый коридор" - это очень важный шаг в плане осуществления долгосрочных стратегических интересов Европы. Он также важен с точки зрения попытки диверсифицировать маршруты поставок энергоресурсов", - передает его слова РИА Новости.

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