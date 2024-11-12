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Дженнифер Морган: В Баку должны быть озвучены более конкретные месседжи касательно возобновляемой энергетики

Дженнифер Морган: В Баку должны быть озвучены более конкретные месседжи касательно возобновляемой энергетики В рамках проходящей в Баку глобальной конференции СОР29 должны быть озвучены более конкретные месседжи касательно возобновляемой энергетики.
Энергетика
12 ноября 2024 г. 18:31
Дженнифер Морган: В Баку должны быть озвучены более конкретные месседжи касательно возобновляемой энергетики

В рамках проходящей в Баку глобальной конференции СОР29 должны быть озвучены более конкретные месседжи касательно возобновляемой энергетики.

Как сообщает Report, об этом сказала государственный секретарь и специальный представитель по международным действиям в области климата МИД Германии Дженнифер Морган в ходе министерского диалога в рамках СОР29.

По ее словам, необходимо затронуть также вопрос ускорения перехода на возобновляемые источники энергии.

"Следует улучшить инфраструктуру для хранения энергии и усовершенствования энергетических сетей, также уделить внимание рабочей силе в сфере "зеленой энергетики". В повестку дня должны быть включены декарбонизация энергетического сектора и отказ от угля для достижения целевого показателя температуры в 1,5°C", - сказал он.

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Версия на английском языке Jennifer Morgan: Baku needs more specific messages on renewable energy
Версия на азербайджанском языке Cennifer Li Morqan: "Bərpa olunan enerji ilə bağlı Bakıda daha konkret mesajlar verilməlidir"

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