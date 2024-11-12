Дженнифер Морган: В Баку должны быть озвучены более конкретные месседжи касательно возобновляемой энергетики

В рамках проходящей в Баку глобальной конференции СОР29 должны быть озвучены более конкретные месседжи касательно возобновляемой энергетики.

В рамках проходящей в Баку глобальной конференции СОР29 должны быть озвучены более конкретные месседжи касательно возобновляемой энергетики.

Как сообщает Report, об этом сказала государственный секретарь и специальный представитель по международным действиям в области климата МИД Германии Дженнифер Морган в ходе министерского диалога в рамках СОР29.

По ее словам, необходимо затронуть также вопрос ускорения перехода на возобновляемые источники энергии.

"Следует улучшить инфраструктуру для хранения энергии и усовершенствования энергетических сетей, также уделить внимание рабочей силе в сфере "зеленой энергетики". В повестку дня должны быть включены декарбонизация энергетического сектора и отказ от угля для достижения целевого показателя температуры в 1,5°C", - сказал он.