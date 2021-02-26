Дженнифер Грэнхолм назначена министром энергетики США

Она позиционирует себя человеком, способным помочь американской промышленности перейти к «зеленой» энергетике

Сенат США утвердил кандидатуру Дженнифер Грэнхолм на пост главы Министерства энергетики страны.

Как передает Report со ссылкой на angi, кандидатура была утверждена при 64 голосах «за», 35 сенаторов высказались «против».

Грэнхолм, которая два срока занимала пост губернатора Мичигана, имеет большой опыт работы в автомобильной промышленности. В современном американском истеблишменте это считается большим преимуществом, поскольку президент США Джо Байден стремится ускорить внедрение электромобилей. Кроме того, Грэнхолм позиционирует себя человеком, способным помочь американской промышленности перейти к «зеленой» энергетике — процессу, который Байден сделал одной из своих четырех главных целей.

В ходе предвыборной гонки президент обещал в случае избрания взять курс на все более активное использование в США чистых источников энергии, чтобы резко сократить количество вредных выбросов в атмосферу и таким образом внести вклад в борьбу с изменением климата. Согласно плану Байдена, стране необходимы существенные инвестиции в сферу чистой энергетики.

Вместе с тем он призывает ввести ограничения, которые коснутся компаний, добывающих нефть и природный газ.

Байден также намерен принимать жесткие меры, в том числе в судебной сфере, для борьбы против компаний, загрязняющих окружающую среду.

Дженнифер Грэнхолм родилась в 1959 году в Ванкувере (Канада). Ее семья переехала в Соединенные Штаты в 1963 году. В 1980 году Дженнифер Грэнхолм получила гражданство США.

С 2008 года активно поддерживает программы по расширению использования «зеленых» энергоносителей и расширению «чистых» энергогенерирующих мощностей. Благодаря ее активной позиции в сфере ВИЭ к 2015 году более 40 крупных компаний сделали «зеленые» инвестиции в энергетический сектор штата Мичиган, где Дженнифер Грэнхолм дважды избиралась губернатором.

В качестве дипломата способствовала урегулированию «водяного конфликта» между Израилем и Кувейтом (2008 г.).

Входила в состав совета директоров крупнейшего в мире производителя химикатов, пластмасс, катализаторов, тканей и пр. Dow Chemical Company и судостроительной компании Marinette Marine Corporation (поставщик кораблей и ракет для ВМФ США). В 2016 году вошла в состав правления компании ChargePoint, занимающейся развертыванием сети электромобильных заправочных станций.

При Бараке Обаме была участницей антикризисной группы, предотвратившей банкротство американских автомобильных гигантов General Motors и Chrysler.