Джен Псаки: США продолжат давление на страны ОПЕК

Соединенные Штаты продолжат убеждать ОПЕК и нефтяные компании обеспечить соответствие спроса и предложения на нефтяных рынках, при этом Белый дом пока не станет анонсировать какие-либо шаги по высвобождению части нефти из стратегических резервов для сниже

Соединенные Штаты продолжат убеждать ОПЕК и нефтяные компании обеспечить соответствие спроса и предложения на нефтяных рынках, при этом Белый дом пока не станет анонсировать какие-либо шаги по высвобождению части нефти из стратегических резервов для снижения цен на энергоносители.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила на брифинге пресс-секретарь американского президента Джен Псаки.

Ей был задан вопрос о том, не отказываются ли США от попыток убедить ОПЕК принять меры для удовлетворения спроса на нефть на мировых рынках, учитывая сообщения о том, что Соединенные Штаты в координации с другими странами могут в ближайшее время пойти на продажу доли нефти из своих стратегических резервов. "Конечно же, мы продолжим вне зависимости от чего-либо оказывать давление на ОПЕК с целью сделать так, чтобы предложение соответствовало спросу", - ответила Псаки.

Она при этом подчеркнула, что пока не может сообщить ни о каких планах по продаже нефти из резервов. "Я не стану забегать вперед какого-либо процесса. Мне нечего заранее объявить вам по этой теме", - сказала пресс-секретарь американского президента.

"Будем оказывать давление на нефтяные компании, которые получили рекордные прибыли и стоят за тем, что мы считаем взвинчиванием цен", - добавила представитель Белого дома.