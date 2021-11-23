О нас
Report Georgia
Аудио новости

Джен Псаки: США продолжат давление на страны ОПЕК

Джен Псаки: США продолжат давление на страны ОПЕК Соединенные Штаты продолжат убеждать ОПЕК и нефтяные компании обеспечить соответствие спроса и предложения на нефтяных рынках, при этом Белый дом пока не станет анонсировать какие-либо шаги по высвобождению части нефти из стратегических резервов для сниже
Энергетика
23 ноября 2021 г. 07:05
Джен Псаки: США продолжат давление на страны ОПЕК

Соединенные Штаты продолжат убеждать ОПЕК и нефтяные компании обеспечить соответствие спроса и предложения на нефтяных рынках, при этом Белый дом пока не станет анонсировать какие-либо шаги по высвобождению части нефти из стратегических резервов для снижения цен на энергоносители.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила на брифинге пресс-секретарь американского президента Джен Псаки.

Ей был задан вопрос о том, не отказываются ли США от попыток убедить ОПЕК принять меры для удовлетворения спроса на нефть на мировых рынках, учитывая сообщения о том, что Соединенные Штаты в координации с другими странами могут в ближайшее время пойти на продажу доли нефти из своих стратегических резервов. "Конечно же, мы продолжим вне зависимости от чего-либо оказывать давление на ОПЕК с целью сделать так, чтобы предложение соответствовало спросу", - ответила Псаки.

Она при этом подчеркнула, что пока не может сообщить ни о каких планах по продаже нефти из резервов. "Я не стану забегать вперед какого-либо процесса. Мне нечего заранее объявить вам по этой теме", - сказала пресс-секретарь американского президента.

"Будем оказывать давление на нефтяные компании, которые получили рекордные прибыли и стоят за тем, что мы считаем взвинчиванием цен", - добавила представитель Белого дома.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов опустились ниже $1 000
Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов опустились ниже $1 000
22 ноября 2021 г. 23:02
Одна из крупнейших энергокомпаний Британии объявила о банкротстве
Одна из крупнейших энергокомпаний Британии объявила о банкротстве
22 ноября 2021 г. 18:25
Турция начнет прокладку газопровода в Черном море в 2022 году
Турция начнет прокладку газопровода в Черном море в 2022 году
22 ноября 2021 г. 17:53
Посол: США поддерживают вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы
Посол: США поддерживают вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы
22 ноября 2021 г. 16:01
На Шахдениз 2 введена в строй новая скважина
На "Шахдениз 2" введена в строй новая скважина
22 ноября 2021 г. 14:19
Экспорт саудовской нефти в сентябре вырос до 8-месячного максимума
Экспорт саудовской нефти в сентябре вырос до 8-месячного максимума
22 ноября 2021 г. 13:07
Азербайджан увеличил производство солнечной энергии
Азербайджан увеличил производство солнечной энергии
22 ноября 2021 г. 13:03
Стоимость газа в Европе снизилась более чем на 2%
Стоимость газа в Европе снизилась более чем на 2%
22 ноября 2021 г. 11:50
Стоимость Brent обновила минимум с октября
Стоимость Brent обновила минимум с октября
22 ноября 2021 г. 09:14
Цена нефти Brent опустилась ниже $78 за баррель впервые с 1 октября
Цена нефти Brent опустилась ниже $78 за баррель впервые с 1 октября
22 ноября 2021 г. 06:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi