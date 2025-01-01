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Джедовчи-Ханданович: Сербия ожидает поставки газа из Азербайджана в объеме до 2 млн куб. м в сутки

Джедовчи-Ханданович: Сербия ожидает поставки газа из Азербайджана в объеме до 2 млн куб. м в сутки Сербия текущей зимой ожидает поставки газа из Азербайджана в объеме до 2 млн кубометров в сутки. Об этом сообщает Report со ссылкой на министра горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедовчи-Ханданович.
Энергетика
1 января 2025 г. 11:31
Джедовчи-Ханданович: Сербия ожидает поставки газа из Азербайджана в объеме до 2 млн куб. м в сутки

Сербия текущей зимой ожидает поставки газа из Азербайджана в объеме до 2 млн кубометров в сутки.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министра горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравку Джедович-Ханданович.

По ее словам, энергетический кризис еще не закончился, и Сербия сделала все возможное, чтобы максимально хорошо подготовиться к зиме и как можно меньше зависеть от тенденций рынка.

“Мы отремонтировали ТЭС и ГЭС, заполнили угольные отвалы и газовые хранилища. В настоящее время в общей сложности около 440 млн кубометров газа находится на хранении в ПГХ “Банатский двор” и Венгрии. Мы также начали проект расширения Банатского двора, что позволит значительно увеличить его мощность. Дополнительно мы обеспечили поставки газа из России и Азербайджана”, — отметила министр.

Она добавила, что сотрудничество с Азербайджаном и Россией обеспечивает Сербии стабильные и безопасные поставки газа.

"Сербия имеет безопасные поставки газа через Балканы благодаря сотрудничеству с Газпромом. Контракты с Азербайджаном дают нам дополнительную безопасность, поскольку этой зимой мы сможем получать от них до двух миллионов кубометров газа в сутки. Этот газ важен не только для снабжения теплоцентралей и промышленности, но и как источник энергии для газовой электростанции, которую мы планируем построить недалеко от г.Ниш. Недавно Сербию посетила делегация из Азербайджана, и в скором времени мы подпишем соглашение о сотрудничестве по данному стратегически важному проекту», — добавила министр.

Она подчеркнула, что газовые электростанции имеют большое значение в периоды повышенного потребления, так как являются стабильным источником базовой энергии.

Напомним, что Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и сербская компания Srbijagas 15 ноября 2023 года подписали договор о поставках азербайджанского газа в Сербию. Договор предусматривает поставку в Сербию до 400 млн кубометров газа в год из Азербайджана в 2024-2026гг с возможностью увеличения объема поставок с 2027 года. Кроме того, 26 сентября 2024 года SOCAR и “Srbijagas” подписали контракт на куплю-продажу дополнительного азербайджанского газа в Сербию в объеме 1 млн кубометров в сутки на период с 1 ноября 2024 года по 1 апреля 2025 года.

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