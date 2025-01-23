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Джавид Абдуллаев: Подключение новой ВЭС к общей электросети планируется к концу этого года

Джавид Абдуллаев: Подключение новой ВЭС к общей электросети планируется к концу этого года
Энергетика
23 января 2025 г. 11:53
Джавид Абдуллаев: Подключение новой ВЭС к общей электросети планируется к концу этого года

Подключение к общей электросети ветряной электростанции (ВЭС) мощностью 240 МВт, строящейся саудовской компанией ACWA Power, планируется к концу 2025 года.

Об этом в интервью Report заявил директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Джавид Абдуллаев.

По его словам, с полным вводом в эксплуатацию этого проекта доля зеленой энергии в нашей стране значительно увеличится.

"С 2026 года будут подключены к сети также СЭС, строящиеся компанией Masdar из ОАЭ. Кроме того, продолжаются работы по вводу в эксплуатацию еще одной СЭС в Карабахском регионе посредством аукционов.

Также наблюдается значительный прогресс в проекте компании BP в Джебраиле. Интенсивно ведется строительство подстанции на проектной территории, решаются вопросы, связанные с дорожной и другой инфраструктурой. Процесс разминирования территории уже полностью завершен, что позволяет ускорить строительные работы.

Реализация всех этих проектов увеличит потенциал зеленой энергии страны и позволит достичь значительных результатов с точки зрения интеграции возобновляемых источников энергии в сеть", - сказал Абдуллаев.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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Версия на азербайджанском языке Cavid Abdullayev: “Bu ilin sonuna qədər yeni KES ümumi elektrik şəbəkəsinə qoşulacaq”

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