Джавид Абдуллаев: Каждый мегаватт-час, потребляемый в Карабахе, будет получен из ВИЭ

Каждый мегаватт-час потребляемый в Карабахе будет получен только из возобновляемых источников энергии.

Каждый мегаватт-час, потребляемый в Карабахе, будет получен только из возобновляемых источников энергии.

Об этом в интервью Report сообщил директор Государственного агентства возобновляемых источников энергии при Министерстве энергетики Джавид Абдуллаев.

Он напомнил, что территории, освобожденные от оккупации, были объявлены зонами зеленой энергии. С привлечением международной консалтинговой компании для этих территорий была разработана концепция, которая была признана приемлемой. На ее основе был утвержден план мероприятий, который включен в I Государственную программу по "Великому возвращению" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики.

Абдуллаев отметил, что предполагается оснащение общественных зданий солнечными батареями, использование оборудования на основе возобновляемых источников энергии при освещении дорог и улиц, а также на парковках, для обогрева помещений. Для координации и контроля всех этих процессов была создана специальная рабочая группа, секретариат которой также находится в ведении Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии, сказал он.

По его словам, на всех территориях уже ведется мониторинг со второй половины прошлого года, и не реже одного раза в квартал собирается рабочая группа по координации и мониторингу под руководством Министерства энергетики.

"Каждый мегаватт-час энергии, который там будет потребляться, будет получен только из возобновляемых источников энергии. У нас есть достаточный энергетический потенциал в Карабахе и Восточном Зангезуре. В этом отношении применение зеленых технологий на освобожденных территориях является весьма успешным", - сказал он.

Подробное интервью с Джавидом Абдуллаевым вы можете прочитать по этой ссылке.