Джавид Абдуллаев: Хызы-Абшеронскую ВЭС введут в строй в 2025 году

14:47

До конца 2025 года планируется установка и ввод в эксплуатацию турбин Хызы-Абшеронской ветряной электростанции (ВЭС), строительство которой осуществляет саудовская компания ACWA Power.

Как сообщает корреспондент Report из Хызы, об этом сказал директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Джавид Абдуллаев.

По его словам, проект реализуется на территории общей площадью 36 га в Абшеронском и Хызынском районах: "Часть станции мощностью 78 МВт, состоящая из 12 ветряных турбин, будет расположена в Абшеронском районе, а часть - мощностью 162 МВт, включающая 25 ветряных турбин - в Хызинском районе. На Абшероне прогнозируется производство более 300 млн кВт/ч, а в Хызы - более 600 млн кВт/ч электроэнергии в год".

Он подчеркнул, что Хызы-Абшеронская ВЭС мощностью 240 МВт, реализуемая в соответствии с приоритетом Азербайджана как страны "чистой окружающей среды и зеленого роста", является одним из крупнейших проектов в области возобновляемой энергетики в стране:

"Хызы-Абшеронская ВЭС значительно увеличит долю "зеленой энергии" в общем энергетическом балансе страны. По предварительным расчетам, здесь будет производиться около 1 млрд кВт/ч электроэнергии в год, что позволит сэкономить 220 млн кубометров природного газа, сократить выбросы углерода в атмосферу более чем на 400 тыс. тонн и обеспечить электроэнергией 300 тыс. домов.

Общая инвестиционная стоимость проекта составляет примерно $340 млн. В настоящее время на станции установлены 4 турбины мощностью 6,5 МВт каждая".

Абдуллаев добавил, что проведенные исследования показывают, что средняя годовая скорость ветра на Абшероне составляет 9,35 м/с, а в Хызы - 9,63 м/с. Эти показатели достаточно высоки для эффективной работы турбин и обеспечат устойчивость станции в производстве энергии.