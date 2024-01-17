Джавид Абдуллаев: COP29 - прекрасная платформа для привлечения инвестиций в зеленую энергию

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева 2024 год объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира". Также в этом году Азербайджан примет 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29. Кроме того, мы ждем

Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева 2024 год объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира". В этом году Азербайджан примет 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29. Кроме того, в стране ожидается ряд нововведений в политике развития возобновляемых источников энергии, намечается достижение ряда целей в этой сфере в Восточном Зангезуре и Нахчыване.

В интервью информационному агентству Report директор Государственного агентства возобновляемых источников энергии при Министерстве энергетики Джавид Абдуллаев рассказал о реализованных в прошлом году проектах и предстоящих планах.

- В первую очередь хотели бы поинтересоваться, как вы оцениваете работу по развитию сферы "зеленой энергии" в стране в 2023 году? Какими знаменательными событиями прошлый год запомнился?

- Естественно, самым знаменательным событием стал ввод в эксплуатацию Гарадагской солнечной электростанции (СЭС) мощностью 230 МВт с участием президента Азербайджанской Республики. Как известно, эта СЭС является крупнейшей солнечной электростанцией в регионе СНГ и первой солнечной электростанцией промышленного масштаба в регионе Каспийского моря, то есть я хочу подчеркнуть значимость события.

На этом же мероприятии были заложены основы многих новых проектов. Подписаны договоры по трем новым проектам: с компанией Masdar (ОАЭ) по строительству солнечной электростанции мощностью 315 МВт в поселке Банка Нефтчалинского района, солнечной электростанции мощностью 445 МВт в Билясуварском районе и наземной ветряной станции мощностью 240 МВт в Абшерон-Гарадагском районе. Все это суммарно составит производство 1 гигаватта возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

В прошлом году успешно продолжалась работа над пилотными проектами, над формированием нормативно-правовой базы.

В Азербайджане принят закон "Об использовании возобновляемых источников энергии при производстве электроэнергии", утверждены 4 подзаконных акта к нему.

Среди наиболее важных я хотел бы отметить "Порядок выбора производителя электроэнергии на территории возобновляемых источников энергии", утвержденный президентом Азербайджана. Этот документ имеет большое значение в нашей работе с новыми инвесторами.

В то же время хотел бы упомянуть правила по поддержке активных потребителей и предоставления зеленых сертификатов. Как известно, сформирована и введена в эксплуатацию информационная система по ВИЭ, что имеет очень важное значение с точки зрения нормативно-правовой базы.

В то же время институционально президентом Азербайджана был подписан указ об увеличении числа сотрудников Государственного агентства. Если до сих пор их было 40, то сейчас штат увеличен до 60.

В то же время была проделана серьезная работа по укреплению экспортного потенциала. В частности, по реализации четырехстороннего соглашения, подписанного между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией.

Среди событий прошлого года хотелось бы особо отметить проведенное в Нахчыване в связи с "зеленой энергией" мероприятие. В начале прошлого года мы были свидетелями проведения первого Консультативного совета по зеленой энергетике. Все перечисленное позволяет говорить, что 2023 год был довольно успешным.

- Как известно, распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева 2024 год объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира". Какую работу Госагентство планирует в этом году?

- Естественно, это очень порадовало специалистов, работающих в этой сфере. В этом году будут продолжены работы по созданию зеленой энергетической зоны на освобожденных от оккупации территориях.

В целях реализации уже подписанных соглашений в Нахчыване, а также в связи с экспортом электроэнергии из Нахчывана в Турцию предусмотрена очень серьезная программа мер.

- Азербайджан в этом году примет 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата-COP29. Какие в работы проводятся связи с этим мероприятием?

-Конечно, это очень серьезное, важное мероприятие, и проведение его в Азербайджане является одним из самых ярких показателей растущего авторитета нашей страны, из того же ряда как наше членство в Совете Безопасности ООН параллельно с председательством в Движении неприсоединения.

Увеличение объемов производства зеленой энергии ставит перед нами очень серьезные цели по выявлению покупателей за рубежом, в основном в Европе. Серьезные игроки будут участниками СОР29. Естественно, мы предполагаем, что это будет очень хорошая платформа для презентации инвестиционной привлекательности Азербайджана в сфере "зеленой энергии".

- Согласно опубликованному на днях Генеральному плану развития города Баку до 2040 года было отмечено, что до этого времени в субцентрах Баку Алят, Локбатан, Сабунчи и Мардакян предлагается построить ветряную и три солнечные электростанции на общей площади в 2 650 гектаров и совокупной мощностью 1200 МВт. Начались ли соответствующие работы?

- Хочу отметить, что я с 2015 года участвовал на различных уровнях в разработке генерального плана, был в составе рабочих групп. Генплан в отношении "зеленой энергии" носит в основном концептуальный характер, а затем составляются другие документы на очередных этапах планирования. Генеральный план долго обсуждался, были задержки в его принятии. Но даже в этом случае мы знали о его концепциях. Одна из упомянутых территорий - поселок Алят Гарадагского района, где компания Masdar уже построила станцию.

Что касается второй территории, я могу сказать, что это 300 га земли, которые Кабинет министров объявил территорией ВИЭ. Мы намерены поэтапно реализовывать проекты, касательно солнечной и ветряной энергии.

Также определены 3 300 гектаров резервных площадей, загрязненных нефтью. Мы их изучаем. Уже два больших участка здесь определены в качестве территорий под ВИЭ.

- В прошлом году на встречах между Госагентством возобновляемых источников энергии и Международной финансовой корпорацией (IFC) обсуждались проекты в сфере ВИЭ, морской ветроэнергетики, а также возможности сотрудничества по различным экспортным маршрутам водорода. В каких проектах в настоящее время планируется участие IFC?

- В настоящее время наша основная работа с IFC связана с Каспийским морем, где выявлено 157 ГВт ветрового потенциала, по реализации которого начата работа. Откровенно говоря, проведение этих работ на море и их согласование требует новых подходов. IFC готов оказать нам поддержку в продолжении этих проектов и, возможно, в проведении аукционов на морские ветроэнергетичекие проекты в будущем. Нас может интересовать определенная консультационная и техническая, а также финансовая поддержка IFC.

- В прошлом году был принят ряд законодательных актов касательно сферы "зеленой энергии". Какова будет их роль в развитии данной сферы?

- Законодательные акты имеют очень важное влияние на развитие отрасли. Как я уже отмечал, порядок выбора производителя в сфере ВИЭ в некотором смысле определяет правила игры. То есть, как известно, согласно соответствующему закону, здесь могут применяться два метода. Эти контракты могут быть подписаны как посредством аукционов, так и путем прямого привлечения средств для стратегических и важных проектов. В каждом из них юридическая процедура определялась главой государства, уже имеются специальные положения относительно содержания заключаемых контрактов, что облегчает нашу работу.

Второе - "Правила применения механизма поддержки активного потребителя". Самой главной задачей, стоящей перед нами в этом году, является усиление пропаганды, информирование касательно данного правила. Каждый гражданин Азербайджана может установить в своем частном доме солнечные панели или небольшие ветряные установки с определенными техническими условиями. Он может согласовать передачу энергии сверх собственного потребления с сетью. При этом в конце года сможет продать излишки электроэнергии. Это важный бизнес, который будет поддерживать распространение ВИЭ на уровне населения.

Также одними из важных принятых документов было Положение об информационной системе и о "зеленом сертификате". Вероятно, в связи с проведением COP29 в Баку должны быть достигнуты серьезные успехи в формировании рынка зеленых сертификатов.

Хочу особо отметить, что в наших контрактах имеются определенные положения, касающиеся зеленых сертификатов. Их монетизация уже не является чем-то абстрактным, и азербайджанская сторона также получит выгоду от них для станции, построенной Masdar.

- Есть ли статистические данные, которые говорят производителю, сколько стоит, скажем, киловатт солнечной, ветровой или прочей энергии?

- Сегодня у нас есть реализованный проект, где тариф ниже утвержденных Тарифным советом на солнечную электроэнергию 5,7 цента за киловатт.

- Что делается по реализации Соглашения о стратегическом партнерстве в сфере развития и передачи "зеленой энергии" между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии?

- В рамках проекта уже проведены пять 5 встреч, две из которых в Баку на уровне министров. Секретариат руководящего комитета проекта находится в ведении нашего Госагентства, мы в той или иной форме участвуем во всех процессах. В настоящее время принято решение о создании совместного предприятия с участием операторов передачи энергии. Также было утверждено техническое задание.

Прошел тендер и определена компания для подготовки экономического обоснования и последующей тендерной документации. В течение этого года мы планируем активно работать над ТЭО. Определение экспортного маршрута из Каспия в Европу по дну Черного моря очень сложный вопрос и требует большого числа исследований.

В конце прошлого года страны Центральной Азии выразили инициативу присоединиться к проекту. Документ подписан, вопрос находится в проработке. Сюда также следует внедрить европейский опыт и рассматривать его комплексно. Поэтому этот проект является одним из главных приоритетов нашей текущей деятельности.

- Какие работы ведутся по созданию Зоны зеленой энергии в Карабахе и Восточном Зангезуре?

- Как вы знаете, территории, освобожденные от оккупации, были объявлены зонами зеленой энергии. С привлечением международной консалтинговой компании для этих территорий была разработана концепция, которая была признана приемлемой. На ее основе был утвержден план мероприятий, который включен в I Государственную программу по "Великому возвращению" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики.

Предполагается оснащение общественных зданий солнечными батареями, использование оборудования на основе возобновляемых источников энергии при освещении дорог и улиц, а также на парковках, для обогрева помещений. Для координации и контроля всех этих процессов была создана специальная рабочая группа, секретариат которой также в ведении Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии.

При этом на всех территориях уже ведется мониторинг со второй половины прошлого года. Не реже одного раза в квартал собирается рабочая группа по координации и мониторингу под руководством Министерства энергетики.

Очевидно, что каждый мегаватт-час энергии, который там будет потребляться, будет получен только из возобновляемых источников энергии. У нас есть достаточный энергетический потенциал в Карабахе и Восточном Зангезуре. В этом отношении применение зеленых технологий на освобожденных территориях является весьма успешным.

- В Нахчыване создается зона зеленой энергии. Каков ее потенциал? И к какому сроку предполагается завершить ее создание?

- В настоящее время нами подготовлено техническое задание на разработку специальной концепции, связанной с Нахчываном. Ведутся работы по выбору международной консалтинговой компании.

Следует отметить, что Нахчыван имеет особые преимущества в сфере зеленой энергетики. Здесь есть ветровой потенциал, который можно использовать для баланса солнечной электроэнергетики. В то же время поблизости находится такой большой рынок, как Турция, и мы рассматриваем возможности экспорта в эту страну. Необходимо обсудить большое количество технических вопросов, заключены контракты между оператором передающей системы Азербайджана и соответствующим учреждением братской страны.

Мы заключили контракты с различными компаниями для обеспечения производства. Работы по зонированию почти завершены, и мы с нетерпением ждем следующего этапа – подписания соглашений о реализации и инвестиционных соглашений. Вероятно, вскоре мы станем свидетелями применения в Нахчыванской Автономной Республике других элементов, характерных для зоны зеленой энергии параллельно с производством из возобновляемых источников энергии.

- Как продвигается строительство ВЭС "Хызы-Абшерон"?

- По этому проекту завершены геологические исследования, идут финальные этапы согласования. Учитывая сложный рельеф и наличие множества коммуникаций, процесс согласования занимает значительное время.

На данный момент начаты работы по производству турбин. Несмотря на все сложности, в том числе с логистикой, эта крупная ветроэлектростанция скоро будет построена и сдана в эксплуатацию.

- В реализуемых проектах участвуют в основном иностранные компании. Заинтересованы ли местные компании в "зеленой энергетике" в Азербайджане? Вообще, были ли новые предложения по инвестированию в эту сферу?

- Конечно, заинтересованы. Это достаточно крупные проекты и требуют больших финансовых ресурсов. Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) уже участвует во многих проектах "зеленой энергетики". Могу с полной уверенностью сказать, что в ближайшем будущем мы станем свидетелями участия и других азербайджанских компаний.

ВИЭ в целом позволяет решить очень значимые проблемы. Например, эффективное использования земельных площадей. То есть земля должна быть непригодной для использования в сельском хозяйстве.

Для развития таких проектов необходимо решить сетевые проблемы, сеть в стране не так обширна, спрос не очень велик, и такое большое количество возобновляемых источников энергии невозможно интегрировать в сеть.

Ведется работа над специальными программами, связанными с укреплением сети и интеграцией в нее максимальных объемов возобновляемой энергии. Каждый должен понимать смысл реализуемых нами проектов, в том числе и инвесторы.