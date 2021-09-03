Джамиль Меликов: Станция "Ени Яшма" не являлась проектом или объектом Госагентства

Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 16 июля 2009 года было учреждено Госагентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии при Министерстве промышленности и энергетики Азербайджана. 14 января 2019 года указом прези

Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 16 июля 2009 года было учреждено Госагентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии при Министерстве промышленности и энергетики Азербайджана.

14 января 2019 года указом президента агентство было упразднено. А 22 сентября 2020 года на базе упраздненного Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии было создано Государственное агентство по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Азербайджанской Республики.

Бывший заместитель председателя Госагентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии и член ликвидационной комиссии Джамиль Меликов дал интервью Report.

- По каким причинам, на ваш взгляд, было упразднено Агентство?

- Это были меры, осуществляемые в рамках реформ. Произошло слияние структур. Перемены охватили 11 структур, в числе которых оказалась и наша.

Процесс упразднения был начат в конце сентября 2020 года. Сдача-приемка активов такой крупной организации - довольно непростое дело. Это дело не 5 месяцев и даже года. Хочется верить, что в ближайшие дни мы получим итоговый отчет, который, надеемся, будет утвержден правительством.

- Джамиль муаллим, почему вы не остались работать в новой команде, или такого предложения не поступало?

- На то есть несколько причин. Прежняя команда, в которой состою и я, должна завершить процесс сдачи-приемки. Наша основная задача - осуществить сдачу-приемку активов Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии новосозданной организации.

- В руководстве прежнего Агентства наряду с Вами были представлены Аким Бадалов и Нурали Юсифбейли. Нурали муаллим уже получил новое назначение. Как насчет Аким муаллима?

- Аким муаллим является председателем комиссии по сдаче и упразднению. Он должен оставаться на этом посту до тех пор, пока ведутся процедуры упразднения.

- Как вы оцениваете деятельность вашей организации? Ранее говорилось о том, что к 2020 году доля альтернативной и возобновляемой энергии в общем объеме электроэнергии достигнет 20%. Однако позже об этом ничего не говорилось, было предположение, что прогнозы не оправдались...

- Эти вопросы отражены в "Стратегической дорожной карте". В сферу альтернативной энергетики должно было быть направлено примерно 420 МВт энергии, чтобы достичь ранее заявленных требований и обещаний. Две арабские компании заключили контракты с государством на строительство ветряной и солнечной электростанций, одна мощностью 240 МВт, а другая - 230 МВт. Планировалось 420 МВт, но в контракте прописано 470 МВт. Пандемия немного отсрочила подготовительный процесс.

- Пандемия началась в 2020 году. Однако упраздненное агентство функционировало и в предшествующие годы. Вопрос в том, чего не хватило вашей структуре, в то время как новоиспеченная организация довольно быстро заключила контракт на 470 МВт?

- Нельзя сказать, что "наше агентство не справилось". Потому что наше агентство решило подготовительные вопросы. Однако в 2016 году Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии фактически не стало.

- Почему?

- Потому что Государственному агентству по альтернативным и возобновляемым источникам энергии должен был быть предоставлен статус юридического лица публичного права. Но этого так и не произошло. В 2019 году было принято решение об упразднении структуры.

Контракты были подписаны в январе 2019 года. Когда было принято решение о ликвидации Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии подписание и иные вопросы решались Министерством, поскольку иной структуры не было. Мы предоставили Министерству надлежащую информацию о потенциале и иным вопросам. Подписанию контракта предшествовали подготовительные процессы, усовершенствование законодательной базы, развитие международных отношений и прочие моменты, которые не под силу одной структуре, они должны решаться комплексно.

- В подчинении Агентства, которым Вы руководили, была станции "Ени Йашма", на территории которой находилась одноименная ветряная электростанция. Впоследствии ее отдали в подчинение ОАО "Азеришыг". Говорилось о том, что Агентство эксплуатировало эту электростанцию с убытком, а то время как "Азеришыг" с первого же года получил прибыль от работы станции. Так ли это?

- Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии было органом исполнительной власти государства. За счет чего живет орган исполнительной власти?

- За счет бюджета.

- За счет бюджета, верно. Ветряную электростанцию построило дочернее предприятие Международного банка Азербайджана. Фактически это был проект Международного банка. То есть этот проект никогда не был проектом или объектом, принадлежащим Государственному агентству.

Чтобы эксплуатировать это оборудование, необходимы финансы. Мы обратились, чтобы нам выделили из 25 млн. манатов. После было принято решение передать электростанцию в подчинение “Азеришыг". Потому что для” Азеришыга " 25 млн., 50 млн. манатов не составляет трудности, поскольку оборот организации исчисляется миллионами. Будучи бюджетной организацией, мы можем обеспечить техническую часть, но с финансовой точки зрения это довольно сложно.