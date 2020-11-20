Дюзйол: Нацеленность Армении на "Южный газовый коридор" - большая ошибка

США и ЕС оказывают большую политическую поддержку открытию этого нового коридора с целью обеспечения энергобезопасности и снижения газовой зависимости стран Юго-Восточной Европы

Победа в Нагорном Карабахе еще больше укрепит связи между Азербайджаном и Турцией.

Как передает Report, об этом сообщил генеральный директор консорциума TANAP Салтук Дюзйол.

По его словам, TANAP является одним из звеньев цепи поставок природного газа - "Южного газового коридора", который простирается от Баку до Италии: “Среди акционеров этого коридора есть страны Европейского союза, а также Россия и Великобритания. США и ЕС оказывают большую политическую поддержку открытию этого нового коридора с целью обеспечения энергобезопасности и снижения газовой зависимости стран Юго-Восточной Европы”.

С. Дюзйол отметил, что при такой широкой поддержке международного сообщества, нацеленность на "Южный газовый коридор" со стороны Армении и террористических организаций является большой ошибкой.

В Турцию транспортируется природный газ, добываемый с азербайджанского месторождения “Шахдениз”. Объемы природного газа поставляются на турецкий рынок через Южно-Кавказский трубопровод (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и TANAP. Первый газ по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум поступил на турецкий рынок в 2007 году. Транспортировка коммерческого газа через TANAP в Турцию началась 30 июня 2018 года.