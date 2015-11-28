Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Двухдневная конференция по новым нефтяным контрактам Ирана начала свою работу в Тегеране.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в работе конференции принимают участие 300 компаний, из которых 135 ведущих международных нефтяных и газовых объединений, в том числе российские гиганты.

Форум призван разъяснить потенциальным иностранным инвесторам и партнерам Исламской Республики новую правовую модель сотрудничества в области нефте- и газодобычи и эксплуатации месторождений энергоносителей.

Отметим, что конференция - это совместный проект иранских компаний NAFT Energy и Tavana Energy, организована при поддержке министерства нефти Ирана.