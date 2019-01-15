Двое должностных лиц "Азеришыг" уволены

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Начальник управления энергоснабжения и продаж ОАО "Азеришыг" по Наримановскому району Гасан Гасанов и начальник электросети указанного района Самед Мустафаев сняты с занимаемых должностей.

По полученной Report информации, причиной этого являются недочеты, допущенные при исполнении должностных обязанностей.

Г.Гасанов назначен на более низкую должность, на место уволенного С.Мустафаева.

Report попытался связаться с пресс-секретарем “Азеришыг” Танрыверди Мустафаевым, однако безуспешно.