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    Двое должностных лиц "Азеришыг" уволены

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Начальник управления энергоснабжения и продаж ОАО "Азеришыг" по Наримановскому району Гасан Гасанов и начальник электросети указанного района Самед Мустафаев сняты с занимаемых должностей.

    По полученной Report информации, причиной этого являются недочеты, допущенные при исполнении должностных обязанностей.

    Г.Гасанов назначен на более низкую должность, на место уволенного С.Мустафаева.

    Report попытался связаться с пресс-секретарем “Азеришыг” Танрыверди Мустафаевым, однако безуспешно. 

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