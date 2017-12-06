Две скважины на месторождении "Гюнешли" переданы в эксплуатацию

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Скважины №185 и №186 сданы в эксплуатацию после капремонта на 10-м глубоководном основании мелководной части месторождения "Гюнешли".

Об этом сообщает Report со ссылкой на ПО "Азнефть".

"В результате произошедшего 4 декабря 2015 года стихийного бедствия на 10-м глубоководном основании месторождения "Гюнешли" проводится капитальный ремонт, скважины возвращаются в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Отмечено, что суточный дебит скважины №185 с интервала 2381-2332 м составит 5 тонн конденсата и 150 тыс. кубометров газа.

Суточный дебит скважины №186 с интервала 2788-2780 м составит 35 тонн нефти и 7 тыс. кубометров газа. В настоящее время суточная добыча скважины составляет 99 тонн нефти и 15 тыс. кубометров газа.

В настоящее время на 10-м глубоководном основании эксплуатируется 8 скважин, а среднесуточная добыча с них составляет 412 тонн нефти и 226 тыс. кубометров газа.

Эксплуатационные работы на обеих скважинах проводятся НГДУ "28 Мая".