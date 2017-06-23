Две платформы на месторождении "Гюнешли" ремонтируются

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Трест "Нефтгазтикинти" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) проводит комплексные работы на глубоководных морских платформах №3 и №11 месторождения "Гюнешли" на основании проекта Научно-исследовательского проектного института нефти и газа.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, заказчиком работ является ПО “Азнефть”.

Работы на платформе №3 близятся к завершению. Здесь капитально отремонтированы технологические линии, заменено напольное покрытие 1 и 2 ярусов платформы. Элементы частей платформы на расстоянии 3 и 9 м от уровня моря заменены на новые. Кроме того, предусматривается установка новой причальной площадки. На платформе №11 выполнено 50% работ. Заменено напольное покрытие 1 и 2 ярусов, продолжаются работы по замене на новые частей платформы на расстоянии 3 и 9 м от уровня моря.

Строительно-монтажные работы проводятся в соответствии с современными требованиями безопасности труда.