Две основные причины массового закрытия отраслевыми гигантами своих НПЗ

Нефтеперерабатывающие предприятия закрываются в Азии и Северной Америке, на очереди европейские заводы

Из-за неопределенных перспектив восстановления спроса на топливо после падения его потребления из-за пандемии коронавируса отраслевые гиганты массово закрывают нефтеперерабатывающие предприятия в Азии и Северной Америке.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, на очереди европейские заводы.

Первоначально пандемия COVID-19 сократила мировой спрос на топливо на 30%, после чего были временно остановлены многие нефтеперерабатывающие заводы. Но потребление так и не вернулось к уровню, предшествующему пандемии, мир столкнулся со второй волной пандемии, и это может привести к окончательной остановке многих НПЗ.

На этом пессимистическом фоне на данный момент закрыты или остановлены следующие крупные НПЗ:

Соединенные Штаты

Royal Dutch Shell заявила, что закрывает свой нефтеперерабатывающий завод в Конвенте (штат Луизиана), крупнейший подобный завод в США. Остановка произойдет в ноябре после того, как Shell не смогла найти покупателя на предприятие. Компания Shell планирует продать все свои НПЗ, оставив по всему миру только шесть нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. Компания рассматривает возможность закрытия всех предприятий, которые она не может продать.

Marathon Petroleum, крупнейшая нефтеперерабатывающая компания в США по объему производства, планирует навсегда остановить переработку на своих НПЗ в Мартинесе (Калифорния) и Гэллапе (Нью-Мексико).

Сингапур

Shell сократит вдвое мощности по переработке сырой нефти и рабочие места на своем нефтеперерабатывающем заводе Pulau Bukom в Сингапуре в рамках капитального ремонта, направленного на обнуление выбросов углекислого газа компанией к 2050 году.

Япония

Eneos Corp — крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны, как и планировалось, окончательно остановил установку перегонки сырой нефти мощностью 115 тыс. барр./сут. (б/с) на своем нефтеперерабатывающем заводе в Осаке.

Австралия и Новая Зеландия

Exxon Mobil Corp. призывает правительство Австралии начать предоставление помощи своим нефтеперерабатывающим заводам к январю. Ранее BP Plc приняла решение в начале ноября закрыть крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод.

BP Plc планирует прекратить производство топлива в Австралии и превратить свой убыточный нефтеперерабатывающий завод Kwinana, самый большой из четырех НПЗ в стране, в терминал для импорта топлива из-за жесткой конкуренции на топливном рынке Азии.

Австралия предложила льготы на сумму 2,3 млрд австралийских долларов (1,68 млрд долларов США) в течение 10 лет, чтобы оставшихся нефтеперерабатывающих заводов страны не закрывались, и заявила, что проинвестирует строительство топливохранилища в рамках реализации своего долгосрочного плана топливной безопасности.

Viva Energy заявила, что полная остановка ее нефтеперерабатывающего завода в Виктории была неизбежна, учитывая «ужасные» долгосрочные перспективы отрасли.

Refining заявил в конце июня, что рассматривает возможность закрытия единственного нефтеперерабатывающего завода в Новой Зеландии и превращения его в терминал для импорта топлива, но сначала компания сократит объем своих операций с тем, чтобы максимально сократить операционные расходы и в 2021 году выйти на уровень безубыточности.

Филиппины

Royal Dutch Shell навсегда закроет свой завод в Табангао, производящий 110 тыс. б/с, в провинции Батангас на Филиппинах, один из двух нефтеперерабатывающих заводов в стране.

Европа

Gunvor Group в июне заявила, что рассматривает вопрос о консервации своего НПЗ мощностью 110 тыс. б/с в Антверпене (Нидерланды), поскольку COVID-19 нанесет [непоправимый] ущерб экономической жизнеспособности завода.

Petroineos 10 ноября заявила, что планирует консервацию почти половины своего нефтеперерабатывающего завода в Грейнджмуте (Шотландия), производящего 200 тыс. б/с.

Total заявила в сентябре, что инвестирует более 500 млн евро (583 млн долларов США) в преобразование своего НПЗ Grandpuits во Франции в платформу с нулевым использованием сырой нефти для производства биотоплива и биопластиков.