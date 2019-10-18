​Две АЗС в Баку подключают к источнику газа

Две автозаправочные станции (АЗС) в Баку подключают к источнику газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Сегодня с 10:00 проводятся работы по подключению к источнику газоснабжения двух АЗС, одна из которых расположена на 70-ом км шоссе Баку-Сальян (участок Баку-Алят, Гарадагский район), а вторая на юго-западе перекрестка Баку-Мярдякан-Гала.

На время проведения работ прекращено газоснабжение жилого массива Кётял Шыхлар поселка Алят Гарадагского района, а также жилых массивов "Станция Гала" и "Мярдякан баглары" в Хазарском районе столицы.