Два завода в Великобритании приостановили работу из-за роста цен на газ

Два завода по производству удобрений на севере Великобритании приостановили работу в связи с ростом цен на газ в Европе. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, о принятом решении объявила в четверг владеющая обоими предприятиями американская компания CF

Два завода по производству удобрений на севере Великобритании приостановили работу в связи с ростом цен на газ в Европе. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, о принятом решении объявила в четверг владеющая обоими предприятиями американская компания CF Industries.

"Приостанавливается работа производственных комплексов в Биллингиме и Инсе из-за высоких цен на природный газ. Компания пока не может назвать примерные сроки возобновления производства на данных предприятиях", - говорится в заявлении CF Industries.

Ранее британские энергокомпании предупредили, что рост цен на электричество, связанный с ситуацией на европейском газовом рынке, может вынудить предприятия многих энергоемких отраслей сократить объемы производства в зимние месяцы.

Цены на электроэнергию в Соединенном Королевстве грозят дополнительно вырасти из-за пожара, произошедшего на этой неделе у преобразовательной подстанции в графстве Кент, на которую по подводным кабелям поступает электричество из Франции. По оценкам оператора единой британской энергосистемы - компании National Grid, - в результате пожара страна лишится 1 ГВт мощностей до конца марта 2022 года.

Цена на газ в Европе в ходе торгов 15 сентября побила несколько рекордов и на пике достигала почти 970 долларов за 1 тыс. куб.м.