О нас

Два нефтяных танкера загорелись у берегов Сингапура

Два нефтяных танкера загорелись у берегов Сингапура Два нефтяных танкера горят в 55 км к северо-востоку от сингапурского острова Педра-Бранка.
Энергетика
19 июля 2024 г. 10:17
Два нефтяных танкера загорелись у берегов Сингапура

Два нефтяных танкера горят в 55 км к северо-востоку от сингапурского острова Педра-Бранка.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Морское и портовое управление Сингапура.

По его информации, танкеры шли под флагами Сингапура и Сан-Томе и Принсипи.

Проводится поисково-спасательная операция, в которой задействованы корабль ВМС Сингапура и военный вертолет. Власти обратились к проходящим судам с призывом оказать содействие.

Отмечается, что инцидент произошел на одном из самых оживленных судоходных путей в мире, который соединяет Китай, Японию и Республику Корея с Ближним Востоком и Европой.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОБСЕ
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОБСЕ
13 июля 2024 г. 15:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi