Два нефтяных танкера загорелись у берегов Сингапура

Два нефтяных танкера горят в 55 км к северо-востоку от сингапурского острова Педра-Бранка.

Два нефтяных танкера горят в 55 км к северо-востоку от сингапурского острова Педра-Бранка.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Морское и портовое управление Сингапура.

По его информации, танкеры шли под флагами Сингапура и Сан-Томе и Принсипи.

Проводится поисково-спасательная операция, в которой задействованы корабль ВМС Сингапура и военный вертолет. Власти обратились к проходящим судам с призывом оказать содействие.

Отмечается, что инцидент произошел на одном из самых оживленных судоходных путей в мире, который соединяет Китай, Японию и Республику Корея с Ближним Востоком и Европой.