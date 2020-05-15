​Два азербайджанских вице-президента пошли на повышение в BP

Бахтияр Асланбейли https://report.az/storage/news/8b32dac947c1e32892e88cd908bb3cb5/ad1ae792-ad44-4fbe-baa5-4117004512dc_292.jpg

В рамках изменений в глобальной структуре компании BP ряд высокопоставленных азербайджанских кадров были назначены на новые высокие должности в компании.

Об этом Report сообщили в компании BP-Azerbaijan.

Вице-президент компании по человеческим ресурсам в регионе Азербайджана, Грузии и Турции Нармина Набиева назначена на должность главного вице-президента по вопросам вспомогательных подразделений, стратегии и устойчивости, регионам, городам и решениям в лондонском офисе BP.

Вице-президент по связям, внешним делам и стратегии Бахтияр Асланбейли будет руководить вопросами коммуникации и продвижения на более широком географическом пространстве. Он утвержден в должности вице-президента по коммуникациям и продвижению в странах Ближнего Востока и Каспийского региона. Сюда входят Азербайджан, Грузия, Турция, Ирак, Оман, Кувейт и ОАЭ.

Они приступят к исполнению новых обязанностей с 1 июля.

Региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гари Джонс: "Нармина и Бахтияр - высокопоставленные кадры, внесшие большой вклад в успех нашего бизнеса в регионе. Мы очень рады видеть их на новых и более ответственных должностях. Это еще раз говорит о том, что азербайджанские профессионалы востребованы в глобальных компаниях. Желаем обоим коллегам успехов на новых должностях в BP".