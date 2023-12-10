Дубравка Джедович: Строительство интерконнектора Сербия-Болгария было завершено за год

Строительство интерконнектора между Сербией и Болгарией было завершено за год, после чего, благодаря азербайджанским друзьям Сербия смогла договариваться о поставках газа, а с помощью болгарских друзей - создать соединение с газопроводом, по которому он б

Строительство интерконнектора между Сербией и Болгарией было завершено за год, после чего, благодаря азербайджанским друзьям Сербия смогла договариваться о поставках газа, а с помощью болгарских друзей - создать соединение с газопроводом, по которому он будет поступать.

Как передает командированный в Сербию корреспондент Report с места проведения церемонии, об этом сказала министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович на церемонии запуска газового интерконнектора Сербия-Болгария в городе Ниш (Сербия).