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Дубравка Джедович: Строительство интерконнектора Сербия-Болгария было завершено за год

Дубравка Джедович: Строительство интерконнектора Сербия-Болгария было завершено за год Строительство интерконнектора между Сербией и Болгарией было завершено за год, после чего, благодаря азербайджанским друзьям Сербия смогла договариваться о поставках газа, а с помощью болгарских друзей - создать соединение с газопроводом, по которому он б
Энергетика
10 декабря 2023 г. 13:44
Дубравка Джедович: Строительство интерконнектора Сербия-Болгария было завершено за год

Строительство интерконнектора между Сербией и Болгарией было завершено за год, после чего, благодаря азербайджанским друзьям Сербия смогла договариваться о поставках газа, а с помощью болгарских друзей - создать соединение с газопроводом, по которому он будет поступать.

Как передает командированный в Сербию корреспондент Report с места проведения церемонии, об этом сказала министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович на церемонии запуска газового интерконнектора Сербия-Болгария в городе Ниш (Сербия).

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Версия на английском языке Minister: Construction of Serbia-Bulgaria interconnector completed within a year
Версия на азербайджанском языке Dubravka Cedoviç: Serbiya – Bolqarıstan interkonnektorunun tikintisi bir il ərzində tamamlanıb

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