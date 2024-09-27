Дубравка Джедович: Сербия сможет укрепить энергобезопасность благодаря росту поставок газа из Азербайджана этой зимой

Сербия сможет рассчитывать на безопасные поставки одного миллиона кубометров газа из Азербайджана предстоящей зимой, что укрепит энергетическую безопасность страны.
Как передает Report со ссылкой на Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии, об этом заявила глава ведомства Дубравка Джедович в ходе переговоров с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым в Белграде.
"Отношения между Сербией и Азербайджаном достигли уровня стратегического сотрудничества благодаря усилиям президентов Александра Вучича и Ильхама Алиева. Наряду с политическим, две страны значительно улучшили экономическое сотрудничество, в котором энергетика является одной из ключевых секторов", - сказала Джедович.
Джедович напомнила, что в прошлом году в Баку были подписаны соглашения о сотрудничестве между профильными министерствами и газовыми компаниями двух стран о ежегодных поставках в Сербию из Азербайджана до 400 млн кубометров газа до 2026 года.
"Подписанные [26 сентября 2024 года] между Srbijagas и SOCAR соглашения позволят укрепить энергетическую безопасность Сербии в предстоящую зиму, поскольку мы сможем смело рассчитывать на поставки одного миллиона кубометров газа в сутки из Азербайджана с 1 ноября по 31 марта", - сказала Джедович.
По словам Джедович, подписанный накануне меморандум о взаимопонимании между министерствами энергетики двух стран в свою очередь укрепит сотрудничество Баку и Белграда в сфере "зеленой" энергетики.
"Этот документ открывает широкие возможности для сотрудничества в рамках энергоперехода, включая совместные инвестиции в "зеленую" энергию, внедрение новых технологий и пр. Таким образом, энергетическое сотрудничество между Сербией и Азербайджаном приобретает комплексный и стратегический характер, внося значительный вклад в улучшение наших двусторонних отношений", - сказала Джедович.