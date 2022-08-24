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Драги подчеркнул роль Азербайджана в обеспечении Италии природным газом

Драги подчеркнул роль Азербайджана в обеспечении Италии природным газом Премьер-министр Италии Марио Драги подчеркнул важность Азербайджана в обеспечении своей страны природным газом.
Энергетика
24 августа 2022 г. 22:39
Драги подчеркнул роль Азербайджана в обеспечении Италии природным газом

Премьер-министр Италии Марио Драги подчеркнул важность Азербайджана в обеспечении своей страны природным газом.

Об этом Report сообщает со ссылкой на итальянскую прессу.

"Мы подписали новые контракты для увеличения поставок газа из ряда стран мира, в том числе с Азербайджаном и Алжиром. В прошлом году 40 процентов нашего импорта природного газа приходилось на Россию. В этом году этот показатель сократился в среднем вдвое", - сказал Марио Драги.

Итальянский премьер подчеркнул повышение темпов развития возобновляемых источников энергии. По его словам, спрос на ВИЭ за 8 месяцев 2022 года почти в 4 раза выше, чем в 2020 и 2021 годах вместе взятых.

М.Драги пообещал, что к осени 2024 года Италия будет полностью независима от российских поставок газа.

"Это главная цель в плане национальной безопасности. Природный газ - геополитическое оружие против Украины и ее европейских союзников, которое использует Россия", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке İtaliyanın Baş naziri ölkəsinin təbii qazla təchizatında Azərbaycanın əhəmiyyətini vurğulayıb

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