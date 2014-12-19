SOCAR дал ​достойный ответ на голословные заявления Global Witness

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (ГНКАР) запустила новый сайт (www.azerbaijananonymousexplained.com) в ответ на все обвинения, выдвинутые британской неправительственной организацией Global Witness, изучающей принципы открытости и прозрачности в сфере добычи нефти и газа. Об это сообщили Report в ГНКАР.

Отмечается, что Global Witness в своем докладе "Анонимный Азербайджан", изданный в декабре 2013 года, выдвинул необоснованные претензии в адрес ГНКАР и обвинил ее в отсутствии прозрачности и открытости.

Специально созданный сайт подготовлен командой ГНКАР с помощью внешних консультантов, всесторонне и полностью отвечает на вопросы, поднятые в докладе Global Witness. Сайт в настоящее время функционирует на английском языке, но азербайджанская и русская версии будут также доступны в ближайшее время.

"Уже с первого взгляда содержание веб-сайта чётко показывает, насколько необоснованными и предвзятыми являются обвинения Global Witness в адрес ГНКАР", - сказали в ГНКАР.