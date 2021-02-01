«Достлуг» - гарантия стабильного развития Каспийского региона

Интервью с бывшим Чрезвычайным и Полномочным послом Азербайджана в Туркменистане и Афганистане с господином Вахдетом Мамедага оглы Султан-заде

Интервью с бывшим Чрезвычайным и Полномочным послом Азербайджана в Туркменистане и Афганистане с господином Вахдетом Мамедага оглы Султан-заде

- Вахдат-муаллим, как Вам известно 21 января 2021 года произошло подписание Меморандума о совместном развитии углеводородного месторождения «Достлуг» («Дружба») в Каспийском море. Как бы Вы охарактеризовали данное историческое событие? Ведь Вы долгое время держали руку на пульсе жизни двух стран.

- Не хочу вдаваться в детали, которые утомят ваших читателей. Если давать краткую характеристику, то это событие является судьбоносным для всего Каспийского региона. Для Азербайджана это означает повышение значения страны как транспортного хаба, и как следствие – рост международного престижа и влияния страны. Это месторождение, которое будет эксплуатироваться Азербайджаном и Туркменистаном, находится в территориальных водах наших стран, поэтому все вопросы, связанные с его эксплуатацией, будут решаться непосредственно между Баку и Ашхабадом, что несомненно ещё больше сплотит наши братские страны. Подписание данного Меморандума доказывает, что прикаспийские государства могут и должны договариваться между собой сами.

- Думаю, что скажу банальность, но ведь у всего на свете есть своя история. Хотелось бы услышать и о событиях, которые привели к подписанию данного документа.

- На мой взгляд, несколько нескромно говорить о собственных заслугах. Но в то же время, из песни слов не выкинуть. Поэтому расскажу, как было. Думаю, начальной точкой к сближению между Азербайджаном и Туркменистаном по «данному вопросу» послужило вручение мне высокой награды.

27 октября 2009 года глубокоуважаемый Президент Г. Бердымухамедов в обстановке торжественного церемониала, в присутствии трехтысячной аудитории в столичном дворце «Рухиет» вручил мне государственную награду Туркменистана за вклад в развитие братских отношений - Медаль «Ватана болан сойгуси учин» («За любовь к Отечеству»). Награждение было приурочено к празднованию восемнадцатой годовщины независимости Туркменистана. Стало быть, за первые три года моей работы в посольстве Азербайджана в ранге советника мне удалось материализовать некоторые мысли, направленные на укрепление братских отношений между нашими народами. Но я склонен считать, что высокая награда принадлежит не столько мне, сколько всему азербайджанскому народу. Ведь именно, по сути, после этого стало ясно, что тесной дружбе между нашими странами – быть.

После этого, спустя буквально четыре месяца, я был вызван в Баку и предстал перед глубокоуважаемым Президентом Ильхамом Алиевым, объявившим мне о том, что он своим распоряжением назначает меня Чрезвычайным и Полномочным послом Азербайджанской Республики в Туркменистане. Это радостное для меня событие произошло 10 февраля 2010 года.

22 февраля 2010 года меня принял Министр Иностранных Дел Туркменистана Рашид Овезгельдыевич Мередов, которому я вручил копию верительных грамот, а уже на следующий день оригинал верительных грамот я вручал глубокоуважаемому Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову. И как раз после этой встречи медленно, но верно, наши страны стали сближаться.

- И что же такого произошло на этой встрече?

- Мы с глубокоуважаемым господином Президентом Бердымухамедовым побеседовали.

Дело в том, что, вручая верительные грамоты глубокоуважаемому господину Президенту я попросил его об одной услуге. В то время между нашими странами еще стоял вопрос урегулирования сотрудничества в нефтегазовой сфере. Я тогда сказал ему, что этот вопрос будет решен путем переговоров напрямую между мудрыми лидерами стран, а именно господином Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и господином Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Данный вопрос вне моей компетенции. Но я бы хотел предложить другое, а именно – активизировать культурные, научные, гуманитарные контакты. Здесь я основывался на своем опыте работе в Турции в качестве консула СССР. Ведь именно посредством культурных контактов мне удалось сблизить Советский Союз и Турцию, снизить градус напряженности в отношениях. Ведь в любой напряженности, в любом конфликте главное – это люди. Их жизни, их счастье, их судьбы. Нужно вести диалог, а уж в процессе диалога решения вопросов найдутся. Нужно отдать должное мудрости и государственной хватке глубокоуважаемого господина Президента

Туркменистана: он сразу же дал мне «добро».

- Собственно, а на чем базируются отношения прикаспийских стран?

- В августе 2018 года состоялось подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, заложившей основы многостороннего взаимодействия и началом нового этапа сотрудничества на Каспии, в том числе, в энергетической сфере. Это является основным документом для сотрудничества во всех направлениях на Каспии. Обратите внимание, что именно после подписания Конвенции марте 2020 состоялась встреча между главами наших стран, во время которой глубокоуважаемый господин Президент Азербайджана, обращаясь к своему туркменскому коллеге, отметил, что «Мы всегда поддерживали друг друга, всегда радовались успехам друг друга». И вот подписание Меморандума как бы стало логическим завершением этой фазы сближения. Кстати, я был очень рад, когда узнал, что с туркменской стороны документ подписал вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов. Ведь он внес действительно неоценимый вклад в развитие взаимоотношений наших братских стран

- Вахдат-муаллим, ранее месторождения «Достлуг» называлось в Азербайджане «Кяпяз», в Туркменистане – «Сардар». Так кому же принадлежит честь наречения этого месторождения «Достлугом»?

- В 2013 году глубокоуважаемому Президенту Туркменистана было передано письмо от глубокоуважаемого господина Президента Азербайджана Ильхама Алиева. В нем был приведен ряд предложений азербайджанской стороны по сотрудничеству, в том числе и в нефтегазовой сфере. Глубокоуважаемый господин Президент Туркменистана поддержал инициативу азербайджанской стороны и даже выразил мнение назвать общее месторождение

«Достлуг», чтобы символизировать новый этап взаимоотношений двух стран. Эта инициатива, как мы можем лицезреть, нашла полную поддержку в лице глубокоуважаемого господина Президента Азербайджана.

Собственно, так и произошло появление на свет «Достлуга».

- Во время подписания Меморандума главами МИД двух стран обсуждался и вопрос задействования транспортно-транзитного потенциала в рамках проекта Лазуритового коридора (Lapis Lazuli). Насколько мне известно, проект был запущен, когда Вы уже были отозваны с поста посла Азербайджана…

- Все верно. Но идея уже давно витала в воздухе. Правда, ее кристаллизации мешала неспокойная обстановка на туркменско-афганской границе. Поэтому так долго растянулось создание этого проекта, пятистороннее соглашение по которому было подписано 15 ноября 2017 года в Ашхабаде на полях VII региональной конференции экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA - Regional Economic Cooperation Conference on Afghanistan) между Афганистаном, Туркменистаном, Азербайджаном, Грузией и Турцией. 13 декабря 2018 года на западе Афганистана в провинции Герат состоялась церемония открытия Лазуритового коридора. В этот же день был запущен первый тест — 9 большегрузных автомобилей доехали до Серхетабада (Ку́шки), откуда затем прибыли в Международный морской порт города Туркменбаши. Далее путь прошел через Каспийское море до Азербайджана — в Бакинский международный морской торговый порт. Тут хочу отметить заслуги Азербайджана и Туркменистана, которые сделали огромный вклад в развитие данного коридора, открыв на берегу Каспийского моря порты «Туркменбаши» и «Алят».

Одной из важнейших частей партнерства стран является транспортная сфера. Азербайджан и Туркменистан, вместе с другими участниками коридора, сегодня активно работают над функционированием транспортного коридора «Lapis-Lazuli», призванного стать важнейшей континентальной магистралью между Азией и Европой. И запуск проекта на полную мощность превратит каспийский регион, возможно, в самый мирный и интенсивно развивающийся регион на планете.

- Конечно, нельзя не согласиться с Вами в том, что именно мирный процесс способствует интенсивному экономическому развитию. Весь XX век – лучшее тому подтверждение. Но ведь нужно к этому прикладывать и определенные усилия…

- Безусловно. Под лежачий камень вода не течет. Сегодня и Азербайджан, и Туркменистан – интенсивно развивающиеся страны. В обеих странах развивается химическая промышленность, аграрная сфера. Нефть и газ с каждым годом составляют все меньшую статью бюджета. В этом направлении и нужно работать. Как SOCAR, так и Туркменнефти. Ведь сегодня SOCAR – это не только добыча и транспортировка углеводородов. В число специализаций входят и химическая промышленность, и производство удобрений, логистические проекты, полимерное производство. Как говорится, непочатый край работы. И для начала хорошо было бы открыть взаимные представительства: SOCAR – в Ашхабаде, а Туркменнефти – в Баку. Это поможет упростить многие решения, сократив время на координацию, и ускорит кооперацию между нашими странами. Ведь Каспийское море – это море сближения и точкой сближения является этот МЕМОРАНДУМ!