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Доставка нефтепродуктов в Нахчыван будет субсидироваться

Доставка нефтепродуктов в Нахчыван будет субсидироваться Правительство Азербайджана примет решение о выделении субсидии для покрытия расходов на поставку нефтепродуктов в Нахчыванскую Автономную Республику, превышающих оптовый тариф.
Энергетика
26 июля 2022 г. 19:17
Доставка нефтепродуктов в Нахчыван будет субсидироваться

Правительство Азербайджана примет решение о выделении субсидии для покрытия расходов на поставку нефтепродуктов в Нахчыванскую Автономную Республику, превышающих оптовый тариф.

Как сообщает Report, решение об этом было принято на сегодняшнем заседании Тарифного (ценового) совета.

Учитывая, что предложения министерств финансов и экономики, представленные правительству, о выделении субсидии с целью покрытия расходов на поставку нефтепродуктов в Нахчыванскую Автономную Республику, превышающих оптовый тариф, в целях реализации единой тарифной политики на территории страны, тарифы, утвержденные этим решением, вступят в силу с той же даты, что и решение, принятое Кабинетом Министров по вопросам финансирования.

Согласно решению Тарифного (ценового) Совета, установлен существующий оптовый тариф поставки с 18 манатов до 20 манатов за тонну, маржа АЗС повышена со 100 манатов до 108 манатов за тонну, тариф на транспортировку этих продуктов по трубам установлен на уровне 3 маната за тонну

Решение вступает в силу с 26 июля 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvana neft məshullarının çatıdırılması subsidiyallaşdırılacaq

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