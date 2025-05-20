Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном

Молдова крайне заинтересована в развитии производства биогаза и, безусловно, приветствует участие компаний и инвесторов из Азербайджана.

Молдова крайне заинтересована в развитии производства биогаза и, безусловно, приветствует участие компаний и инвесторов из Азербайджана.

Об этом в интервью Report сказал министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету.

"Потенциал производства биогаза в Молдове на сегодняшний день остается во многом нераскрытым. В настоящее время в стране установлено всего около 7 МВт генерирующих мощностей на базе биогаза. Это сравнительно дорогостоящий источник энергии, однако его ключевое преимущество - стабильность: он не зависит от погодных условий и не является прерывистым, в отличие от ветра или солнца", - сообщил министр.

По его словам, необходимо учитывать целый ряд аспектов - от наличия сырьевой базы до логистики и операционных затрат.

"Но с нашей стороны мы готовы предоставить всю необходимую информацию, содействие и экспертную поддержку", - добавил Д. Жунгиету.

C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.