Дополнительная прибыль Ирака от экспорта нефти из-за роста цен может составить $25 млрд

Ирак ожидает 25 млрд долларов дополнительных поступлений от экспорта нефти на фоне роста мировых цен.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу министр финансов страны Али Алауи.
Министр добавил при этом, что федеральное правительство не получило доходов из Курдистана, который обязан передавать выручку от экспорта нефти, таможенные сборы и другие региональные налоги.
На минувшей неделе Всемирный банк опубликовал отчет, в котором говорится, что экономика Ирака начала постепенно восстанавливаться после двойного шока из-за эпидемии нового коронавируса и обвала цен на нефть. Как отмечается, страна стремится выйти на доэпидемический уровень экономических показателей за счет увеличения добычи нефти и ослабления ограничений по коронавирусу.
Накануне в Багдаде было объявлено, что среднемесячный экспорт иракской нефти составил 3,4 млн баррелей в день. По словам гендиректора иракской нефтяной государственной компании Somo Аляа аль-Ясири, "средний объем экспорта нефти Ирака в текущем месяце колеблется в пределах 3,35 млн - 3,4 млн баррелей нефти в день". При этом он отметил, что основным потребителем остается азиатский рынок, на который приходится 70% всех поставок. Ключевые покупатели иракской нефти - Индия, Китай и Корея. Страна также планирует увеличить поставки нефти в Европу в связи с российско-украинским кризисом.
В начале апреля Ирак объявил о планах доведения объемов экспорта нефти в условиях роста цен на энергоресурсы до уровня, превышающего 3,3 млн баррелей в сутки.