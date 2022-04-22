Дополнительная прибыль Ирака от экспорта нефти из-за роста цен может составить $25 млрд

Ирак ожидает 25 млрд долларов дополнительных поступлений от экспорта нефти на фоне роста мировых цен.

Ирак ожидает 25 млрд долларов дополнительных поступлений от экспорта нефти на фоне роста мировых цен.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу министр финансов страны Али Алауи.

Министр добавил при этом, что федеральное правительство не получило доходов из Курдистана, который обязан передавать выручку от экспорта нефти, таможенные сборы и другие региональные налоги.

На минувшей неделе Всемирный банк опубликовал отчет, в котором говорится, что экономика Ирака начала постепенно восстанавливаться после двойного шока из-за эпидемии нового коронавируса и обвала цен на нефть. Как отмечается, страна стремится выйти на доэпидемический уровень экономических показателей за счет увеличения добычи нефти и ослабления ограничений по коронавирусу.

Накануне в Багдаде было объявлено, что среднемесячный экспорт иракской нефти составил 3,4 млн баррелей в день. По словам гендиректора иракской нефтяной государственной компании Somo Аляа аль-Ясири, "средний объем экспорта нефти Ирака в текущем месяце колеблется в пределах 3,35 млн - 3,4 млн баррелей нефти в день". При этом он отметил, что основным потребителем остается азиатский рынок, на который приходится 70% всех поставок. Ключевые покупатели иракской нефти - Индия, Китай и Корея. Страна также планирует увеличить поставки нефти в Европу в связи с российско-украинским кризисом.

В начале апреля Ирак объявил о планах доведения объемов экспорта нефти в условиях роста цен на энергоресурсы до уровня, превышающего 3,3 млн баррелей в сутки.