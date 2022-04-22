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Дополнительная прибыль Ирака от экспорта нефти из-за роста цен может составить $25 млрд

Дополнительная прибыль Ирака от экспорта нефти из-за роста цен может составить $25 млрд Ирак ожидает 25 млрд долларов дополнительных поступлений от экспорта нефти на фоне роста мировых цен.
Энергетика
22 апреля 2022 г. 16:37
Дополнительная прибыль Ирака от экспорта нефти из-за роста цен может составить $25 млрд

Ирак ожидает 25 млрд долларов дополнительных поступлений от экспорта нефти на фоне роста мировых цен.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу министр финансов страны Али Алауи.

Министр добавил при этом, что федеральное правительство не получило доходов из Курдистана, который обязан передавать выручку от экспорта нефти, таможенные сборы и другие региональные налоги.

На минувшей неделе Всемирный банк опубликовал отчет, в котором говорится, что экономика Ирака начала постепенно восстанавливаться после двойного шока из-за эпидемии нового коронавируса и обвала цен на нефть. Как отмечается, страна стремится выйти на доэпидемический уровень экономических показателей за счет увеличения добычи нефти и ослабления ограничений по коронавирусу.

Накануне в Багдаде было объявлено, что среднемесячный экспорт иракской нефти составил 3,4 млн баррелей в день. По словам гендиректора иракской нефтяной государственной компании Somo Аляа аль-Ясири, "средний объем экспорта нефти Ирака в текущем месяце колеблется в пределах 3,35 млн - 3,4 млн баррелей нефти в день". При этом он отметил, что основным потребителем остается азиатский рынок, на который приходится 70% всех поставок. Ключевые покупатели иракской нефти - Индия, Китай и Корея. Страна также планирует увеличить поставки нефти в Европу в связи с российско-украинским кризисом.

В начале апреля Ирак объявил о планах доведения объемов экспорта нефти в условиях роста цен на энергоресурсы до уровня, превышающего 3,3 млн баррелей в сутки.

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Версия на английском языке Iraq expects to earn $25B in revenues due to oil price rise

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