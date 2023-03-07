О нас

Донмез: Вопрос газового хаба скоро вынесут на повестку парламента Турции

Донмез: Вопрос газового хаба скоро вынесут на повестку парламента Турции Предложение Москвы по созданию газового хаба в Турции обсудят в турецком парламенте в скором времени.
Энергетика
7 марта 2023 г. 12:01
Донмез: Вопрос газового хаба скоро вынесут на повестку парламента Турции

Предложение Москвы по созданию газового хаба в Турции обсудят в турецком парламенте в скором времени.

Как передает Report со ссылкой на газету Star, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

"В ближайшие дни этот вопрос (вопрос о хабе) будет вынесен на повестку дня парламента, а затем будет завершена юридическая инфраструктура", - сказал Донмез.

Он подчеркнул, что проект требует внесение изменений в некоторые законы, которые должен обсудить парламент. Донмез добавил, что работа по строительству хаба продолжается.

Отметим, что для создания хаба выбран регион Тракья на северо-западе Турции.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Donmez: Issue of gas hub to be put on Turkish parliament agenda soon

Другие новости из категории

Шольц: Германия перевыполнила план по экономии газа
Шольц: Германия перевыполнила план по экономии газа
7 марта 2023 г. 13:25
Цены на газ в Европе упали ниже 500 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе упали ниже 500 долларов за тысячу кубометров
7 марта 2023 г. 12:32
Шефчович: Евросоюз в апреле планирует объявить тендер для закупок газа
Шефчович: Евросоюз в апреле планирует объявить тендер для закупок газа
7 марта 2023 г. 11:35
Во Франции профсоюзы в знак протеста временно остановят все СПГ-терминалы
Во Франции профсоюзы в знак протеста временно остановят все СПГ-терминалы
7 марта 2023 г. 10:41
Азербайджанская нефть превысила отметку в 88 долларов
Азербайджанская нефть превысила отметку в 88 долларов
7 марта 2023 г. 09:54
Нефть умеренно подорожала в ожидании сигналов от ФРС США
Нефть умеренно подорожала в ожидании сигналов от ФРС США
7 марта 2023 г. 09:36
Подсчитаны убытки нефтяных гигантов от ухода из России
Подсчитаны убытки нефтяных гигантов от ухода из России
7 марта 2023 г. 00:10
Церетели: Азербайджан играет важную роль в энергетической безопасности Европы
Церетели: Азербайджан играет важную роль в энергетической безопасности Европы
6 марта 2023 г. 20:41
Бренда Шаффер: Роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности ЕС растет
Бренда Шаффер: Роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности ЕС растет
6 марта 2023 г. 20:05
Число нефтегазовых буровых в мире в феврале выросло до максимума с марта 2020 года
Число нефтегазовых буровых в мире в феврале выросло до максимума с марта 2020 года
6 марта 2023 г. 19:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi