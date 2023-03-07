Донмез: Вопрос газового хаба скоро вынесут на повестку парламента Турции

Предложение Москвы по созданию газового хаба в Турции обсудят в турецком парламенте в скором времени.

Предложение Москвы по созданию газового хаба в Турции обсудят в турецком парламенте в скором времени.

Как передает Report со ссылкой на газету Star, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

"В ближайшие дни этот вопрос (вопрос о хабе) будет вынесен на повестку дня парламента, а затем будет завершена юридическая инфраструктура", - сказал Донмез.

Он подчеркнул, что проект требует внесение изменений в некоторые законы, которые должен обсудить парламент. Донмез добавил, что работа по строительству хаба продолжается.

Отметим, что для создания хаба выбран регион Тракья на северо-западе Турции.