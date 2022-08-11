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Донмез: Турция нацелена на разведку и разработку всех месторождений страны

Донмез: Турция нацелена на разведку и разработку всех месторождений страны Анкара нацелена на разведку и дальнейшую разработку всех месторождений на территории страны, в том числе в морских зонах.
Энергетика
11 августа 2022 г. 11:42
Донмез: Турция нацелена на разведку и разработку всех месторождений страны

Анкара нацелена на разведку и дальнейшую разработку всех месторождений на территории страны, в том числе в морских зонах.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

Глава Минэнерго Турции привлек внимание к ситуации в Восточном Средиземноморье, где на днях приступило к миссии самое современное буровое судно страны - Abdülhamid Han.

"В Средиземном море у нас в запасе 45-60 суток. За это время завершим бурение. Если будут обнаружены запасы, проинформируем общественность", - сказал министр.

Донмез рассказал также о проведенных работ в рамках разработки нового месторождения "Сакарья" в турецком секторе Черного моря.

"В марте 2023 года первый газ с черноморского месторождения поступит на сушу", - сказал глава Минэнерго.

По его словам, в турецком секторе Черного моря на глубине 2 200 метров создается целая "энергетическая база".

"120 км труб по дну моря уже уложено. Осталось 50 км", - сообщил глава Минэнерго.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli nazir: “Ölkəmizdə bütün yataqların işlənməsini həyata keçirmək niyyətindəyik”
Версия на английском языке Donmez: Turkiye aims to explore, develop all fields in country

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