О нас

Донмез: Турция может осуществлять поставки газа через Болгарию в третьи страны

Донмез: Турция может осуществлять поставки газа через Болгарию в третьи страны Турция может осуществлять поставки газа через Болгарию в другие страны Европы.
Энергетика
5 января 2023 г. 12:50
Донмез: Турция может осуществлять поставки газа через Болгарию в третьи страны

Турция может осуществлять поставки газа через Болгарию в другие страны Европы.

Как передает Report cо ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

Комментируя 13-летний контракт на поставку в Болгарию 1,5 млрд кубометров газа в год, Донмез отметил, что договоренность между турецким Botaş и компанией Bulgargaz была достигнута всего через три недели после встречи президентов двух стран в Стамбуле.

"Турция вносит вклад в энергобезопасность Болгарии. В целом в рамках контракта речь идет о 20 млрд кубометрах газа. Если будут сформированы необходимые условия, Турция сможет организовать торговлю газом через Болгарию, то есть покрывать нужды третьих стран в газе", - сказал Донмез.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Donmez: Turkiye can supply gas through Bulgaria to third countries

Самое читаемое

Президент Молдовы заявила о прекращении всех отношений с руководством РФ
Президент Молдовы заявила о прекращении всех отношений с руководством РФ
30 декабря 2022 г. 00:33
В Херсонской области ВСУ освободили остров Большой Потемкинский
ВидеоВ Херсонской области ВСУ освободили остров Большой Потемкинский
3 января 2023 г. 02:23
Starlink начинает свою деятельность в Азербайджане
Starlink начинает свою деятельность в Азербайджане
30 декабря 2022 г. 17:19
Пеле скончался
Пеле скончался
29 декабря 2022 г. 23:00
В Баку произошло тяжелое ДТП, погибли пять человек
ФотоВ Баку произошло тяжелое ДТП, погибли пять человек
1 января 2023 г. 16:41
В жилом доме в Баку произошел взрыв, есть пострадавшие
ФотоВ жилом доме в Баку произошел взрыв, есть пострадавшие
1 января 2023 г. 15:31
На юго-востоке Турции в ДТП с микроавтобусом погибли 6 человек
На юго-востоке Турции в ДТП с микроавтобусом погибли 6 человек
2 января 2023 г. 11:17
Стали известны особые условия контракта Роналду в саудовском клубе Аль-Наср
Стали известны особые условия контракта Роналду в саудовском клубе "Аль-Наср"
3 января 2023 г. 11:55
В Баку произошел сильный взрыв в жилом доме, есть погибший и раненые
ФотоВ Баку произошел сильный взрыв в жилом доме, есть погибший и раненые
2 января 2023 г. 17:40
Елена Зеленская: Азербайджан поставляет оборудование, в котором очень нуждается наше население - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Елена Зеленская: Азербайджан поставляет оборудование, в котором очень нуждается наше население - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
31 декабря 2022 г. 13:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi