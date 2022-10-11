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Донмез: Турция готова обеспечить поставки газа из Каспийского региона в Европу

Донмез: Турция готова обеспечить поставки газа из Каспийского региона в Европу Турция фиксирует рост обращений из Юго-Восточной Европы по поставкам газа, в связи с чем готова обеспечить транспортировку энергоресурсов из Каспийского региона.
Энергетика
11 октября 2022 г. 16:15
Донмез: Турция готова обеспечить поставки газа из Каспийского региона в Европу

Турция фиксирует рост обращений из Юго-Восточной Европы по поставкам газа, в связи с чем готова обеспечить транспортировку энергоресурсов из Каспийского региона.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр природных ресурсов и энергетики Фатих Донмез по итогам визита в ФРГ.

"Турция может и далее играть важную роль в вопросе поставок газа из соседних государств на западные рынки. Турция готова обеспечить транспортировку энергоресурсов из Каспийского региона, в особенности из Туркменистана. Мы также открыты для экспорта израильского газа, а в долгосрочной перспективе из Ирака", - отметил Донмез.

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