Доля "зеленых" мощностей в общей энергосистеме Азербайджана превысит целевой показатель к 2030 году

В общем производстве электроэнергии Азербайджана мощность, вырабатываемая из возобновляемых источников энергии, составляет 1 688 МВт, что составляет около 20% от общей мощности.

В общем производстве электроэнергии Азербайджана мощность, вырабатываемая из возобновляемых источников энергии, составляет 1 688 МВт, что составляет около 20% от общей мощности.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра энергетики Самир Велиев на экономическом форуме SPECA 2023 в Баку на тему "Превращение региона SPECA в коммуникационный узел глобального масштаба".

Он сказал, что к 2030 году этот показатель планируется увеличить до 30%.

"Ожидается, что к концу 2027 года доля возобновляемых источников энергии в результате интеграции в энергосистему страны "зеленой энергии" в объеме 1 870 МВт достигнет 33%, превысив поставленную нами цель в 30%. Для достижения этих целей в энергетическом секторе страны проводятся реформы", - сказал С.Велиев.