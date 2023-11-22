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Доля "зеленых" мощностей в общей энергосистеме Азербайджана превысит целевой показатель к 2030 году

Доля "зеленых" мощностей в общей энергосистеме Азербайджана превысит целевой показатель к 2030 году В общем производстве электроэнергии Азербайджана мощность, вырабатываемая из возобновляемых источников энергии, составляет 1 688 МВт, что составляет около 20% от общей мощности.
Энергетика
22 ноября 2023 г. 11:37
Доля зеленых мощностей в общей энергосистеме Азербайджана превысит целевой показатель к 2030 году

В общем производстве электроэнергии Азербайджана мощность, вырабатываемая из возобновляемых источников энергии, составляет 1 688 МВт, что составляет около 20% от общей мощности.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра энергетики Самир Велиев на экономическом форуме SPECA 2023 в Баку на тему "Превращение региона SPECA в коммуникационный узел глобального масштаба".

Он сказал, что к 2030 году этот показатель планируется увеличить до 30%.

"Ожидается, что к концу 2027 года доля возобновляемых источников энергии в результате интеграции в энергосистему страны "зеленой энергии" в объеме 1 870 МВт достигнет 33%, превысив поставленную нами цель в 30%. Для достижения этих целей в энергетическом секторе страны проводятся реформы", - сказал С.Велиев.

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Версия на английском языке Share of green power in total energy system in Azerbaijan to exceed target indicator by 2030
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda "yaşıl güc"lərin ümumi enerji sistemində payı 2030-cu ilədək hədəfi üstələyəcək

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