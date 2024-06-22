Доля "зеленой энергии" в общем производстве в Азербайджане выросла до 14%

За первые 5 месяцев этого года доля "зеленой энергии" в производстве электроэнергии в Азербайджане выросла до 14%.

За первые 5 месяцев этого года доля "зеленой энергии" в производстве электроэнергии в Азербайджане выросла до 14%.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации, опубликованной Министерством энергетики в связи со Всемирным днем возобновляемых источников энергии.

В ведомстве отметили, что установленная мощность по возобновляемым источникам энергии в Азербайджане составляет 1748,6 МВт, или 20,86% от общей установленной мощности по электроэнергии.

Отметим, что Всемирный день возобновляемой энергетики впервые был отмечен 22 июня 2019 года. Его основная цель – содействие переходу от традиционной к экологически чистой зеленой энергетике.