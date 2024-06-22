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Доля "зеленой энергии" в общем производстве в Азербайджане выросла до 14%

Доля "зеленой энергии" в общем производстве в Азербайджане выросла до 14% За первые 5 месяцев этого года доля "зеленой энергии" в производстве электроэнергии в Азербайджане выросла до 14%.
Энергетика
22 июня 2024 г. 10:57
Доля зеленой энергии в общем производстве в Азербайджане выросла до 14%

За первые 5 месяцев этого года доля "зеленой энергии" в производстве электроэнергии в Азербайджане выросла до 14%.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации, опубликованной Министерством энергетики в связи со Всемирным днем возобновляемых источников энергии.

В ведомстве отметили, что установленная мощность по возобновляемым источникам энергии в Азербайджане составляет 1748,6 МВт, или 20,86% от общей установленной мощности по электроэнергии.

Отметим, что Всемирный день возобновляемой энергетики впервые был отмечен 22 июня 2019 года. Его основная цель – содействие переходу от традиционной к экологически чистой зеленой энергетике.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda elektrik enerjisi istehsalında “yaşıl enerji”nin payı 14 %-ə yüksəlib

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