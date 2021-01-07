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Доля возобновляемой энергетики в Азербайджане будет доведена до 30%

Доля возобновляемой энергетики в Азербайджане будет доведена до 30% В рамках совершенствования законодательной базы подготовлены четыре новых законопроекта
Энергетика
7 января 2021 г. 15:02
Доля возобновляемой энергетики в Азербайджане будет доведена до 30%

В рамках совершенствования законодательной базы подготовлены четыре новых законопроекта. Ведется работа над проектом долгосрочной стратегии развития энергетического сектора.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов заявил на совещании в видеоформате, посвященном итогам 2020 года под председательством президента Ильхама Алиева.

По его словам, уже подписаны контракты с саудовской компанией ACWA Power на строительство ветряной электростанции мощностью 240 мегаватт с целью выполнения поставленной задачи по доведению доли возобновляемой энергетики в общем производстве до 30%: "Проект обеспечит экономию 200 млн кубометров газа в год".

Министр сказал, что следующий проект – "Гюнеш" должен быть завершен до 1 марта этого года совместно с эмиратской компанией Masdar.

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Версия на английском языке Azerbaijan to increase share of renewable energy to 30%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bərpaolunan enerjinin payı 30 %-ə çatdırılacaq

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