Доля SOCAR в ЗАО "Южный газовый коридор" увеличена

Внесены изменения в распоряжение президента Азербайджана "О некоторых мерах, связанных со второй стадией эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" и другими проектами по созданию Южного газового коридора" от 25 февраля 2014 года.

Внесены изменения в распоряжение президента Азербайджана "О некоторых мерах, связанных со второй стадией эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" и другими проектами по созданию Южного газового коридора" от 25 февраля 2014 года.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно документу, доля государства в ЗАО "Южный газовый коридор", которому поручена реализация этих проектов, снижена с 51% до 49%, а доля Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) увеличена до 51%.

Решение принято с целью обеспечения преимущественных прав SOCAR в управлении Обществом, необходимых для полной консолидации финансовых результатов ЗАО "Южный газовый коридор" в финансовой отчетности SOCAR.

Министерству экономики поручено принять необходимые меры для решения вопросов, вытекающих из данного распоряжения. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.