Доля прибыли КМГ в совместных предприятиях в I полугодии выросла на 30%

Доля прибыли национальной компании "КазМунайГаз" (КМГ) в совместных предприятиях и ассоциированных компаний в первом полугодии 2025 года увеличилась на 30%, до $681 млн.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом сообщается в отчете о финансовых результатах КМГ за январь-июнь 2025 года.

"Рост обусловлен увеличением доли в прибыли ТОО "Тенгизшевройл" вследствие роста выручки на фоне начала добычи на заводе третьего поколения в рамках Проекта будущего расширения месторождения Тенгиз (январь 2025 года)", - говорится в отчете.

Помимо этого, рост обусловлен увеличением доли в прибыли ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" - за счет увеличения объемов переработки углеводородного сырья, отсутствия ремонта в отчетном периоде и изменения курса тенге к долл. США.

"Прибыль была получена и в Каспийском трубопроводном консорциуме – на фоне роста объемов транспортировки нефти в связи с увеличением транспортировки нефти с месторождения Тенгиз, а также изменения курса тенге к доллара США", - говорится в документе.

Согласно отчету, добыча нефти и газового конденсата КМГ в первом полугодии увеличилась на 8,8%, до 13 млн 043 тыс. тонн.

Показатели по транспортировке нефти снизились на 0,3%, до 41 млн 616 тыс. тонн.

Объем переработки углеводородного сырья на казахстанских и румынских нефтеперерабатывающих заводах увеличился на 16,5% и составил 10 млн 375 тыс. тонн.