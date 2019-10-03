Доля мировой добычи нефти на морских месторождениях достигла 35%

Доля мировой добычи нефти на морских месторождениях достигла 30-35% от общего объема, и этот показатель будет расти.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов "Газпром нефти", генеральный директор "Газпром нефть шельф" Андрей Патрушев, выступая на Международном форуме по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики.

"Сейчас уже около 30-35% всей мировой добычи относится к месторождениям, которые находятся в море. Это довольно интересный тренд, потому что морскими месторождениями компании начали относительно недавно заниматься, но они занимают уже очень прочное место в объеме всей добычи. Есть мнение, что этот тренд будет продолжаться и развитие морских месторождений также будет идти вперед, и все больше нефти и углеводородов мы будем добывать именно в море", - сказал он.

Патрушев добавил, что по оценкам экспертов, ресурсы мирового шельфа составляют более 450 млрд тонн нефтяного эквивалента. "При этом доля России в ресурсах мирового шельфа, а это в основном Арктический шельф, около 33%", - отметил он.