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Доля Азербайджана на газовом рынке Турции выросла до 26%

Доля Азербайджана на газовом рынке Турции выросла до 26% В январе-августе этого года Азербайджан экспортировал в Турцию 7,521 млрд кубометров газа, что на 24,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Энергетика
31 октября 2020 г. 13:01
Доля Азербайджана на газовом рынке Турции выросла до 26%

В январе-августе этого года Азербайджан экспортировал в Турцию 7,521 млрд кубометров газа, что на 24,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Управления по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).

По данным, за тот же период доля Азербайджана на турецком газовом рынке выросла с 20,3% до 26%.

За отчетный период объем импорта газа Турцией в целом снизился на 2,5%, до 28,952 млрд кубометров.

За 8 месяцев этого года Турция импортировала из России 6,856 млрд кубометров (на 35,4% меньше, чем годом ранее), из Ирана - 3,098 млрд кубометров (на 31,4% меньше) газа. Доля этих стран на рынке составила 23,7% и 10,7% соответственно.

Отметим, что в августе этого года Турция импортировала из Азербайджана 986 млн кубометров природного газа. Этот показатель на 34,2% больше, чем в августе прошлого года. В августе Азербайджан уступил России лидирующие позиции в общем газовом импорте Турции, закрепившись на 2-ом место, а доля на рынке составила 29,4%. На первом месте с 1,37 млрд кубометров Россия (на 5,5% меньше, чем годом ранее), на третьем - с 406 млн кубометров Иран (в 2,5 раза больше).

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Версия на английском языке Azerbaijan's share in Turkish gas market rises to 26%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Türkiyə qaz bazarında payı 26%-ə yüksəlib

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