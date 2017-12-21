Доля альтернативных источников в производстве электроэнергии в Азербайджане в этом году составит 7-8%

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Доля альтернативных и возобновляемых источников энергии в общем объеме производства электроэнергии в Азербайджане в этом году ожидается около 7-8%.

Об этом сказал Report заместитель председателя Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии (ГААВИЭ) Нурали Юсифбейли.

Н.Юсифбейли отметил, что основная часть производства энергии придется на гидроэлектростанции: "На втором месте – биотехнологии. Бакинский завод по утилизации твердых бытовых отходов производит в среднем около 200 млн кВт/ч энергии по технологии 4G, которая не имеет аналогов в регионе. В среднем более 500 тонн твердых бытовых отходов из Баку превращаются в электричество".

По его словам, в этом году 60% электроснабжения абонентов в Нахчыване было обеспечено из альтернативных источников: "Крупнейшая солнечная электростанция СНГ находится в Нахчыване. Она вырабатывает 30 млн кВт/ч электроэнергии в год. Автономная республика поставила цель обеспечить всех потребителей возобновляемыми источниками энергии к 2018 году".

Н.Юсифбейли также прокомментировал информацию об уменьшении количества электроэнергии, производимой солнечными и ветровыми электростанциями: "Уменьшение связано только с объемом воды, подаваемой к гидроэлектростанциям. Мы ожидаем производство на солнечных электростанциях в объеме 35-36 млн кВт/ч производства электроэнергии. Это на 5-6% больше, чем в предыдущем году. В прошлом году мы провели пусконаладочные работы на электростанции "Йени Яшма", на что ушло более 4 млн кВт/ч электроэнергии. Поэтому наблюдается сокращение выработки ветровой энергии в этом году".