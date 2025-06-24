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Доллар подешевел к мировым валютам на новостях о перемирии между Ираном и Израилем

Доллар подешевел к мировым валютам на новостях о перемирии между Ираном и Израилем Доллар подешевел к другим мировым валютам во вторник утром после новостей о перемирии между Ираном и Израилем.
Энергетика
24 июня 2025 г. 10:17
Доллар подешевел к мировым валютам на новостях о перемирии между Ираном и Израилем

Доллар подешевел к другим мировым валютам во вторник утром после новостей о перемирии между Ираном и Израилем.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к доллару повысился до $1,1611 с $1,1578 за евро. Курс доллара к иене опустился до 145,27 иены с уровня прошлого закрытия в 146,15 иены за доллар.

А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) снижался на 0,33% - до 98,07 пункта.

Инвесторы оценивают новости относительно геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

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