Долг Нигерии за импортированные нефтепродукты достиг 3 млрд долларов

Нигерия задолжала до 3 млрд долларов международным трейдинговым группам за поставленные продукты нефтепереработки.

Нигерия задолжала до 3 млрд долларов международным трейдинговым группам за поставленные продукты нефтепереработки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

По мнению трейдеров, Нигерии потребуются месяцы для того, чтобы погасить задолженность, что усложнит проведение новым президентом страны Бола Тинубу реформы энергетического рынка. Официальных данных о возможном долге Нигерии перед поставщиками нефтепродуктов не приводится.

29 мая во время своей инаугурации на пост президента Тинубу объявил об отмене для населения субсидий на топливо, включая бензин. На следующий день цены на бензин в Нигерии выросли в три раза. Тем не менее глава государства заявляет, что отмена в Нигерии субсидий на топливо является жизненно необходимым шагом для дальнейшего развития страны.

Субсидии на топливо для населения Нигерии составили в 2022 году в общей сложности 10 млрд долларов. До мая Нигерия была вынуждена импортировать практически весь бензин и дизель, а также другие продукты переработки нефти. Однако ситуация изменилась с запуском 22 мая в штате Лагос крупнейшего в Африке нефтеперерабатывающего завода, который имеет мощности по переработке 650 тыс. баррелей нефти в сутки. Власти отмечают, что завод полностью удовлетворяет потребности Нигерии в топливе и иных продуктах нефтепереработки.

Нигерия является крупнейшим производителем нефти в Африке южнее Сахары. Сейчас страна добывает 1,56 млн баррелей в сутки.