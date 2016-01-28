​Долевое участие SOCAR в строительстве газохранилища в Грузии станет известно в ближайшее время

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Долевое и финансовое участие Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в строительстве газохранилища в Грузии станет известно в скором времени. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил вице-премьер и министр энергетики Грузии Каха Каладзе.

Министр отметил, что сейчас ведутся переговоры по данному вопросу: "SOCAR очень заинтересован в том, чтобы принять участие в осуществлении этого проекта. В ближайшем времени мы детально будем знать их долевое и финансовое участие в осуществлении этого проекта".

К.Каладзе добавил, что Нефтегазовая корпорации Грузии (GOGC) обладает средствами, необходимыми для строительства газохранилища: "В этом году мы хотим начать строительство газохранилища, и если в 2018-2019 году ничего плохого не произойдет, мы уверены, что войдет в эксплуатацию вторая фаза "Шах-Дениз" и у нас будет возможность получить дополнительные объемы".

Отметим, что вопрос участия SOCAR в строительстве газохранилища в Грузии обсуждался 13 января этого года в ходе визита делегации во главе с президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым в Тбилиси.

Напомним, что Грузия планирует начать в этом году строительство нового подземного газохранилища. Газохранилище будет построено в южной части нефтяного месторождения "Самгори". Победитель международного тендера - французская компания Geostock SAS в начале 2016 года завершит работы по технико-экономическому обоснованию строительства подземного газохранилища. Параллельно Нефтегазовая корпорация Грузии (GOGC) ведет переговоры с коммерческими банками, международными финансовыми институтами и частными компаниями в целях изучения условий и оптимизации финансирования проекта.

Вместимость подземного газохранилища составит 230-250 млн. кубометров природного газа. Это равно 15% годового потребления Грузии.