Документ по поставкам газа в Китай могут подписать в сентябре

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Документ по поставкам газа по западному маршруту в Китай могут подписать в сентябре, если он будет готов к визиту президента РФ Владимира Путина в КНР, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

"Если будет готово, то, безусловно, визит станет хорошим поводом для заключения этой сделки", — сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли подписание газового контракта по западному маршруту главами РФ и Китая в ходе визита российского лидера в сентябре.

При этом, как отметил Песков, такие документы "не подгоняются" к визитам глав специально, но в случае готовности документов и принятых решений встречи используются в качестве площадки для подписаний.

"Если работа будет финализирована, то вполне возможно подписание в ходе визита", — добавил пресс-секретарь. Он отметил, что работа по подготовке визита еще идет.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак выражал надежду, что соглашение с КНР по поставкам российского газа по газопроводу "Сила Сибири-2" (западный маршрут) может быть подписано в сентябре в Пекине.

"Газпром" и китайская CNPC 8 мая подписали соглашение об основных условиях трубопроводных поставок газа по западному маршруту. Данный маршрут предусматривает поставку в Китай газа с месторождений Западной Сибири в объеме 30 миллиардов кубометров в год. Предполагается, что поставки газа будут осуществляться по газопроводу через Алтай.