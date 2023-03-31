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Доходы управления SOCAR от ненефтяного экспорта сократились на 33%

Доходы управления SOCAR от ненефтяного экспорта сократились на 33% В январе-феврале текущего года Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) экспортировало ненефтяной продукции на сумму 60,2 млн долларов США.
Энергетика
31 марта 2023 г. 11:41
Доходы управления SOCAR от ненефтяного экспорта сократились на 33%

В январе-феврале текущего года Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) экспортировало ненефтяной продукции на сумму 60,2 млн долларов США.

Как передает Report, об этом сообщается в мартовском выпуске Обзора экспорта Центра анализа экономических реформ и коммуникации.

Согласно обзору, это на 29,7 млн ​​долларов США или 33,04% меньше, чем за тот же период 2022 года.

Следует отметить, что в январе-феврале 2023 года общий объем экспорта Азербайджана составил 4,5 млрд долларов США, экспорт в ненефтяном секторе составил 651,4 млн долларов США.

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Версия на английском языке SOCAR Department posts 33% decline in revenues from non-oil exports
Версия на азербайджанском языке Bu il SOCAR-ın idarəsinin qeyri-neft ixracından gəliri 33 % azalıb

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