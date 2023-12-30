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Доходы управления SOCAR от ненефтяного экспорта сократились более чем на 38%

Доходы управления SOCAR от ненефтяного экспорта сократились более чем на 38% В январе-ноябре этого года Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании (SOCAR) экспортировало ненефтяную продукцию на сумму 337,8 млн долларов США.
Энергетика
30 декабря 2023 г. 13:52
Доходы управления SOCAR от ненефтяного экспорта сократились более чем на 38%

В январе-ноябре этого года Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании (SOCAR) экспортировало ненефтяную продукцию на сумму 337,8 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в декабрьском номере "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Сообщается, что это на 212,3 млн долларов США или на 38,6 % меньше, чем за 11 месяцев 2022 года.

Отметим, что за январь-ноябрь текущего года общий экспорт Азербайджана составил 31,5 млрд долларов США, а экспорт ненефтяного сектора увеличился на 10,5% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года и составил 3 млрд долларов США.

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Версия на английском языке SOCAR department's revenue from non-oil exports down by over 38%
Версия на азербайджанском языке Bu il SOCAR-ın idarəsinin qeyri-neft ixracından gəliri 38 %-dən çox azalıb

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