Доходы управления SOCAR от ненефтяного экспорта сократились более чем на 38%

В январе-ноябре этого года Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании (SOCAR) экспортировало ненефтяную продукцию на сумму 337,8 млн долларов США.

В январе-ноябре этого года Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании (SOCAR) экспортировало ненефтяную продукцию на сумму 337,8 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в декабрьском номере "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Сообщается, что это на 212,3 млн долларов США или на 38,6 % меньше, чем за 11 месяцев 2022 года.

Отметим, что за январь-ноябрь текущего года общий экспорт Азербайджана составил 31,5 млрд долларов США, а экспорт ненефтяного сектора увеличился на 10,5% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года и составил 3 млрд долларов США.